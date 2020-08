Il team di sviluppatori di Google che si occupa di Wear OS ha una novità in serbo per gli utilizzatori degli smartwatch basati su questo OS: stiamo parlando di una scheda del Meteo dotata di un nuovo design.

Se l’attuale scheda Meteo mostra la temperatura e le condizioni, con una previsione per le prossime due ore, quella che è in fase di test con una ristretta cerchia di utenti si caratterizza per un linguaggio di progettazione nettamente diverso.

La nuova scheda per il Meteo presenta una grande icona gialla dedicata all’attuale condizione, seguita dalla temperatura e dalle informazioni testuali sul meteo mentre in basso sono mostrate le temperature minima e massima.

Al momento tale feature è in fase di test con una ristretta cerchia di utenti.

Google Chrome vuole riconquistare i vecchi utenti

Restando in casa di Google, il colosso di Mountain View ha deciso di avviare una nuova iniziativa su Android avente come obiettivo quello di riconquistare gli utenti che hanno messo da parte Google Chrome per altri browser.

In pratica, il sistema operativo invierà agli utenti una notifica se non usano Google Chrome da un po’ di tempo.

Tale feature, che al momento richiede di essere abilitata attraverso un apposito flag (Enable re-engagement notifications), racchiude tre potenziali tipi di notifiche (una che invita a leggere le ultime notizie, una che consiglia di risparmiare traffico dati e una terza che unisce le altre due), così da stabilire quale possa avere più efficacia.

Affinché tale novità sia messa a disposizione di tutti gli utenti ci sarà probabilmente da attendere Google Chrome 86.