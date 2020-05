Vodafone Casa Wireless è disponibile per l’attivazione: l’offerta in tecnologia FWA (Fixed Wireless Access) tocca 426 comuni italiani, quindi è arrivato il momento di analizzare alcuni dettagli comunicati dall’operatore riguardanti il funzionamento e l’attivazione.

Cos’è Vodafone Casa Wireless

Vodafone Casa Wireless, come vi abbiamo anticipato qualche giorno fa, è un’offerta che si appoggia alla Giga Network FWA 4G per portare Internet a casa ad alta velocità anche nei comuni più piccoli. Può essere una soluzione utile per coloro che non sono raggiunti da fibra ottica o rete Internet fissa ottimale (specialmente FTTC o FTTH), e non include minuti di chiamate o SMS.

Vodafone Casa Wireless: costi e dettagli ufficiali

Vodafone Casa Wireless viene lanciata per i già clienti al prezzo di 24,90 euro al mese (anziché 27,90) con sei mesi di abbonamento Amazon Prime incluso (compreso ovviamente Prime Video). Il costo di attivazione da sostenere è di 144 euro, da suddividere in 24 mesi (6 euro al mese), ai quali bisogna aggiungere 60 o 99 euro una tantum per il modem (a seconda che sia indoor o outdoor).

Con Vodafone Casa Wireless è possibile navigare fino a 300 Mbps in download e 50 Mbps in upload per i primi 200 GB, dopodiché la connessione viene limitata a 3 Mbps in download e 1 Mbps in upload. Di fatto quindi il traffico dati è illimitato e non prevede soglie oltre le quali la navigazione viene bloccata.

Il modem inviato a casa più essere di tipo outdoor (99 euro una tantum) oppure indoor (60 euro una tantum): la prima soluzione è costituita da un’antenna esterna che riceve il segnale dalla rete mobile 4G/4G+ e lo trasmette alla Vodafone Power Station (fino a 99 dispositivi in simultanea); la seconda è un device unico che riceve il segnale 4G/4G+ e lo ritrasmette via Wi-Fi o Ethernet (fino a 64 dispositivi in simultanea).

La permanenza minima contrattuale è di 24 mesi, corrispondenti alle rate per il pagamento del costo di attivazione. In caso di passaggio ad altro operatore o di cessazione della linea è previsto un costo di disattivazione di 25 euro, oltre alle rate residue da corrispondere.

Come attivare Vodafone Casa Wireless

Vodafone Casa Wireless può essere attivata online attraverso il sito ufficiale dell’operatore, pagando con carta di credito o addebito su conto corrente dell’intestatario della linea. Al link qui sotto potete verificare autonomamente la copertura del servizio (che sarà ampliata fino a 2000 comuni entro la fine del 2020) oppure premere su “Ti chiamiamo gratis” per l’attivazione o richiedere ulteriori informazioni.

