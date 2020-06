La presentazione delle nuove cuffie true wireless Vivo TWS Earphone Neo non è importante solo perché si tratta di cuffie che supportano la tecnologia Bluetooth 5.2, ma anche perché ci mostrano quello che sarà il disegno delle nuove cuffie targate OnePlus, che di fatto riprenderanno queste forme.

Grazie alla quarta generazione del chip Qualcomm disegnato appositamente per le cuffie true wireless, le prestazioni delle cuffie Vivo sono decisamente elevate. Il Bluetooth 5.2 permette di utilizzare la tecnologia aptX Adaptive, per un audio che dovrebbe raggiungere (o quasi) la qualità CD.

Ottima anche la latenza, che secondo Vivo raggiunge gli 88 millisecondi, un risultato soddisfacente sia per le video chiamate che per il gaming. Particolarmente grandi i driver delle Vivo TWS Earphone Neo, che raggiungono i 14,2 millimetri di diametro, un fato elevato vista la tipologia del prodotto.

È possibile selezionare una delle tre modalità di ascolto predefinite, che ottimizzano i bassi, gli alti o la voce. Buone premesse anche per quanto riguarda le chiamate, grazie a un sistema a due microfono con cancellazione del rumore mentre il design, che ricorda chiaramente quello delle più famose AirPods, consente di non rimanere isolati dall’ambiente circostante.

Agevole l’abbinamento allo smartphone, in particolare con gli smartphone Vivo che potranno rilevare immediatamente le nuove cuffie. L’autonomia si attesta sulle cinque ore e mezza, anche se attivando la modalità aptX Adaptive tale dato scende a circa 4 ore. Grazie al case di ricarica, che dispone di un connettore USB Type-C, è possibile ottenere un’autonomia totale di circa 27 ore, un dato niente male.

Le cuffie Vivo TWS Earphone Neo sono già in vendita in Cina a 500 yuan, circa 63 euro e al momento non ci sono informazioni relative alla disponibilità sui mercati internazionali. Non che sia un grosso problema, visto che a breve le rivedremo con sopra il marchio OnePlus e con qualche personalizzazione aggiunta dal produttore cinese.