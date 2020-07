C’è una buona notizia per tutti i cittadini di Torino che si servono spesso dei mezzi pubblici per muoversi. Da oggi, 10 luglio 2020, i passeggeri dei mezzi pubblici di Torino potranno utilizzare le carte di debito, di credito, prepagate o altri dispositivi contactless Visa per accedere alla metro o su alcune linee di autobus. Per acquistare il titolo di viaggio basterà semplicemente avvicinare la propria carta di pagamento o un device Visa ai nuovi validatori GTT (Gruppo Torinese Trasporti) ed il gioco è fatto.

Pagamenti contactless su metro e bus

Enzo Quarenghi, Country Manager di Visa in Italia, dichiara che “lavorando con il trasporto pubblico a Torino, Visa ha contribuito ad implementare un sistema di pagamento contactless che offre ai passeggeri un modo più semplice di viaggiare: le stazioni e i mezzi di trasporto diventano così più efficienti, migliorando l’esperienza di viaggio di cittadini e visitatori“.

Il prossimo mese di settembre, in coincidenza della settimana della mobilità sostenibile di Torino, verrà organizzata una giornata in cui i cittadini del capoluogo piemontese potranno utilizzare i sistemi di pagamento contactless Visa (debito, credito, prepagata o dispositivi contactless Visa) in modalità completamente gratuita.

Secondo un rapporto Visa, l’uso medio dei servizi pubblici potrebbe aumentare del 27% se il sistema di pagamento fosse più facile. Il lancio dei pagamenti contactless sui mezzi pubblici si muove proprio in questa direzione, rendendo così l’esperienza di acquisto più semplice, rapida, tracciabile, sicura e conveniente.