Non solo doppio sconto IVA da Trony: in alcuni punti vendita è disponibile il volantino “Spacca il Sottocosto”, che si aggiunge alle offerte online della promozione “Prezzi a dieta”. Scopriamo le offerte tech più interessanti delle due iniziative.

Le offerte in negozio del volantino Trony

Il volantino “Spacca il Sottocosto” è disponibile presso alcuni punti vendita del Sud Italia, in particolare in Calabria e Sicilia, e include tantissime offerte sulla tecnologia valide fino al 14 giugno 2020. Al suo interno possiamo trovare sconti su TV, smartphone, wearable, tablet, PC, videogiochi ed elettrodomestici: per non perdervi all’interno delle 17 pagine abbiamo selezionato per voi quelli migliori:

Offerte smartphone e wearable Trony

Samsung Galaxy S10 Lite a 549,99 euro;

a 549,99 euro; Samsung Galaxy Note 10 Lite a 499,99 euro;

Samsung Galaxy A71 a 399,99 euro;

Samsung Galaxy A51 a 299,99 euro;

a 299,99 euro; Samsung Galaxy A20e a 149,99 euro;

Huawei P30 Lite a 299,99 euro;

Huawei P Smart 2020 a 179,99 euro;

OPPO A9 2020 a 179,99 euro;

Samsung Galaxy Watch a 199 euro;

Samsung Galaxy Watch Active SM-R500N a 169,99 euro;

Samsung Galaxy Buds a 99,99 euro;

a 99,99 euro; Huawei Watch GT Active a 109,99 euro;

Huawei Watch GT a 99,99 euro.

Offerte TV Trony

LG OLED C9 65″ a 2199 euro;

65″ a 2199 euro; LG OLED B9 55″ a 1299 euro;

Sony OLED AG8 55″ a 1499 euro;

55″ a 1499 euro; Sony LED KD-55XG8196 55″a 599,99 euro;

Samsung LED UE75RU7170 75″ a 899,99 euro;

Samsung QLED QE49Q60RAT 49″ a 499,99 euro;

Samsung LED UE50RU7170 50″ a 349,99 euro;

Toshiba LED 43U2963DA 43″ a 299,99 euro.

Offerte tablet e PC Trony

notebook Lenovo 81LK01555IX a 949,99 euro;

notebook Lenovo 81NC00HYIX a 719,99 euro;

notebook ASUS S512DA-EJ573T a 519,99 euro;

Huawei MediaPad T5 10 Wi-Fi a 199,99 euro;

Huawei MediaPad T3 10 Wi-Fi a 149,99 euro;

Lenovo Tab M10 ZA4H0021SE 4G a 159,99 euro;

Offerte videogiochi Trony

PlayStation 4 Slim 500 GB + Nioh 2 a 299,99 euro;

The Last of Us Parte II Special Edition (preorder) a 79,99 euro;

Special Edition (preorder) a 79,99 euro; The Last of Us Parte II Standard Edition (preorder) a 59,99 euro.

Per sfogliare il volantino completo “Spacca il Sottocosto” di Trony, nel quale potete trovare anche l’elenco dei punti vendita aderenti, non dovete fare altro che seguire questo link.

Le offerte online di Trony con i “Prezzi a dieta”

Se non avete un negozio Trony vicino a voi nessun problema, perché la catena lancia le offerte online dei “Prezzi a dieta“: anche in questo caso sono presenti diversi sconti su TV, PC, smartphone, tablet, wearable ed elettrodomestici. Tra questi possiamo trovare:

Offerte smartphone e wearable Trony online

Apple iPhone 11 Pro 512 GB a 1529 euro;

Apple iPhone XS 64 GB a 689 euro;

Samsung Galaxy S20+ 5G a 1089 euro;

Huawei P40 a 749 euro;

a 749 euro; Huawei P40 Lite E a 179 euro;

Motorola Moto G8 Power a 219 euro;

OPPO A5 2020 a 149 euro;

Apple Airpods Pro a 229 euro;

a 229 euro; Garmin Forerunner 45 a 179 euro;

Huawei FreeBuds 3 a 139 euro;

Offerte TV Trony online

LG 70UM7450PLA a 770 euro;

LG 32LM6300PLA a 230 euro;

Sony KD65XG7096BAEP a 760 euro;

Sony KD49XG7096 a 450 euro;

Samsung UE55TU8500UXZT a 695 euro;

Samsung QE55Q60RATXZT a 590 euro.

Offerte PC e tablet Trony online

Apple MacBook Pro 512 GB 13″ a 2199 euro;

Lenovo IdeaCentre 540-15ICB a 969 euro;

Microsoft Surface Go a 629 euro;

Huawei MediaPad M5 Lite 10 Wi-Fi a 229 euro;

Wi-Fi a 229 euro; Huawei MediaPad T5 10 3-32 GB LTE a 219 euro;

Lenovo TB-X606F a 209 euro.

Queste erano solo alcune delle proposte della promozione “Sconti a dieta”: per scoprire tutte le offerte online di Trony potete seguire questo link. Avete trovato qualcosa di vostro interesse?

