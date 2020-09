Da Trony sono appena arrivati gli Sconti da maestro: questo è il nome dell’ultima promozione online che, in vista del ritorno tra i banchi di scuola, offre sconti fino al 40% una bella selezione di prodotti d’elettronica, tra cui non possono mancare TV, smartphone, piccoli e grandi elettrodomestici.

Le offerte online “Sconti da maestro” di Trony

La promozione di Trony, valida solo online fino al 25 settembre, propone delle buone offerte su un gran numero di prodotti hi-tech: TV, elettrodomestici, fotocamere e smartphone, per cui è inclusa per gli articoli evidenziati la consegna standard gratuita presso il proprio domicilio. La categoria più ricca di promozioni è quella degli elettrodomestici, a cui si aggiungono anche – e ne sono molti – sconti interessanti su smartphone Android.

Offerte smartphone Android

Nokia 3.2 a 99 euro

a 99 euro LG Velvet a 539 euro

a 539 euro Redmi Note 9 a 195 euro

a 195 euro OPPO A9 2020 a 189 euro

a 189 euro Samsung Galaxy A51 a 259 euro

a 259 euro Samsung Galaxy A71 a 345 euro

Offerte smart TV, notebook e fotocamere

LG Smart TV 43″ 43LM6300PLA a 280 euro

ASUS Notebook S512DA-EJ1447T a 479 euro

a 479 euro Sony Fotocamera DSCHX350B.CE3 a 275 euro

a 275 euro LG Smart TV 55″ 55UM7050PLC.API a 389 euro

a 389 euro Samsung Smart TV 55″ QE55Q70TATXZT a 855 euro

I prodotti di tecnologia in promozione fino al 25 settembre 2020 non sono pochi, per cui il nostro consiglio è di visitare la pagina dedicata, dove sono presenti anche alcuni piccoli elettrodomestici per la cura della casa e della persona. Allora siete interessati? Se sì, qual è il prodotto su cui avete messo gli occhi?