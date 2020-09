Durante IFA 2020 TCL ha presentato un gran numero di nuovi prodotti fra tablet, smartwatch, cuffie true wireless e una nuova tecnologia di display.

Specifiche TCL 10 TabMax

TCL 10 TabMax rappresenta la soluzione più prestante della nuova linea di tablet. Il design è piuttosto standard con cornici vistose, mentre sul retro trova posto una lavorazione che conferisce dei simpatici effetti di luce. Il tablet presenta un display da 10,36 pollici a risoluzione Full HD+, processore MediaTek Helio P22T, 4 GB di RAM con 64 GB di storage interno, una batteria da 8000 mAh, Android 10 ed una fotocamera posteriore da 13 MP.

Scheda tecnica

Display da 10,36 pollici a risoluzione Full HD+;

processore MediaTek Helio P22T;

4 GB di RAM + 64 GB di storage espandibili tramite micro SD;

batteria da 8000 mAh;

fotocamera frontale da 8 MP e posteriore da 13 MP;

connettività Wi-Fi, Bluetooth 5.0, LTE (opzionale);

dimensioni 247.8 x 157.56 x 7.65 mm;

Android 10.

Prezzo e disponibilità TCL 10 TabMax

TCL 10 TabMax verrà lanciato in Europa a partire dal Q4 2020 nella colorazione blu al prezzo di 299 euro per la variante LTE e 249 euro per la versione in Wi-Fi.

Specifiche TCL 10 TabMid 4G

Venendo invece a TCL 10 TabMid 4G, ovvero la soluzione più economica, esso presenta un design chiaramente indicato ad una utenza alla ricerca di un tablet a costi contenuti. Le cornici sono presenti e piuttosto ingombranti, mentre il retro ricorda leggermente quello di TCL 10 TabMax. Il display è un modulo da 8 pollici a risoluzione Full HD, mentre il processore è Qualcomm Snapdragon 665 con 4 GB di RAM, 64 GB di storage, batteria da 5500 mAh, fotocamera posteriore da 8 MP e Android 10. Anche qui è possibile scegliere fra una versione Wi-Fi o 4G LTE.

Scheda tecnica TCL 10 TabMid 4G

Display da 8 pollici a risoluzione Full HD;

processore Qualcomm Snapdragon 665;

4 GB di RAM + 64 GB di storage espandibili tramite micro SD;

batteria da 5000 mAh;

fotocamera frontale da 5 MP e posteriore da 13 MP;

connettività Wi-Fi, Bluetooth 5.0, LTE (opzionale);

dimensioni 209.4 x 125.2 x 8.55mm;

Android 10.

Prezzo e disponibilità TCL 10 TabMid 4G

TCL 10 TabMid 4G sarà disponibile durante il Q4 nella colorazione blu al prezzo di 229 euro.

Specifiche TCL Move Audio S200

TCL Move Audio S200 rappresentano l’ultima soluzione dell’azienda per quanto riguarda il mercato delle cuffie true wireless. Con un design simile alle prime generazioni di AirPods di Apple, esse abbracciano la tecnologia ENC per la riduzione del rumore, montano quattro microfoni, modulo Bluetooth 5.0, certificazione IP54 ed un’autonomia di 3,5 ore.

Prezzo e disponibilità TCL Move Audio S200

TCL Move Audio S200 verranno lanciate in Europa a fine settembre al prezzo di 99 euro.

Specifiche TCL Move Time FamilyWatch

TCL Move Time FamilyWatch è la soluzione adatta agli anziani che possono così restare in contatto con i propri cari grazie ad una UI chiara, semplice da utilizzare, e un pannello AMOLED con icone grandi e colorate. Lo smartwatch dispone anche di un sensore per le cadute, sensore HR per il battito cardiaco e promemoria per facilitare l’assunzione delle pillole. Munito di connettività 4G e certificazione IP67, potrebbe essere il prodotto ideale da regalare ad una persona anziana.

Prezzo e disponibilità TCL Move Time FamilyWatch

TCL Move Time FamilyWatch sarà disponibile questo autunno nelle colorazioni Dark Gray e Black al prezzo di 229 euro.

I nuovi display con tecnologia NXTPAPER

Infine, la compagnia ha svelato anche i display con tecnologia NXTPAPER. Nati a seguito di una fase di ricerca e sviluppo durata due anni, il display riesce ad offrire un’esperienza del tutto simile alla carta con colori caldi e vividi. L’azienda sottolinea che, quando comparato ai classici pannelli E-Ink, la tecnologia NXTPAPER riesce ad offrire il 25% in più di contrasti e un angolo di visuale superiore ai display IPS.