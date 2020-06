Gli amanti del golf saranno ben lieti di apprendere dll’arrivo dello smartwatch TAG Heuer Golf Edition. Lo smartwatch, che ricalca il design della terza generazione di wearable Connected, è espressamente indicato per gli atleti che praticano golf ad un certo livello e che necessitano di alcune particolari feature.

Specifiche TAG Heuer Golf Edition

Mettendo un attimo da parte il display touch a colori, la corona dello smartwatch presenta gli indicatori per 18 buche, il che dona al dispositivo un bel tocco di classe. L’arrivo dello smartwatch TAG Heuer Golf Edition viene accompagnato dalla nuova applicazione TAG Heuer Golf con tanto di mappe 3D, statistiche, tracking dei colpi e punteggio complessivo.

Parlando dell’hardware dello smartwatch, al suo interno è presente un processore Qualcomm Snapdragon Wear 3100, una batteria in grado di offrire un’autonomia di 20 ore, GPS, sensore HR per il battito cardiaco e un display touch con vetro zaffiro. Di gran rilievo la nuova modalità “Driving Zone” dell’applicazione che, in base ai round passati e ai colpi messi a segno, è in grado di guidare l’utente verso il percorso migliore.

L’app (qui per iOS e qui per Android) contiene in memoria più di 40 mila mappe raffiguranti circa il 99% dei campi da golf presenti in tutto il mondo. Ovviamente disponibile anche su watchOS e Wear OS, rappresenta il punto di forza di uno smartwatch unico nel suo genere.

Prezzo TAG Heuer Golf Edition

Ad oggi la compagnia non ha ancora rilasciato informazioni ufficiali sul prezzo dello smartwatch TAG Heuer Golf Edition ma, considerando il prezzo della precedente generazione, è probabile che il wearable arriverà ad un prezzo attorno ai 1800-1900 dollari, circa 1600-1700 euro al cambio. Lo smartwatch sarà inoltre disponibile nelle varianti con cinturino nero in caucciù oppure con cinturino bianco con cuciture verdi.

Potrebbe interessarti anche: miglior smartwatch