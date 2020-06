Il team di Sygic ha lanciato un nuovo componente aggiuntivo premium per la popolare applicazione GPS dell’azienda: stiamo parlando di Sygic GPS Navigation.

Il nuovo strumento si chiama “Mobile Speed Cam” e ha il compito di avvisare il conducente di un autovelox mobile che si avvicina, in modo da consentirgli evitare di essere “beccato” per eccesso di velocità.

Sygic GPS Navigation introduce una nuova importante feature

A dire dell’azienda, questo nuovo sistema contribuisce alla riduzione degli incidenti in zone di pericolo e ad alto rischio, incoraggiando i conducenti a moderare la loro velocità.

Questa è la descrizione che Sygic fa di tale nuova feature nel Google Play Store:

Informazioni in tempo reale sugli autovelox mobili, provenienti dal database più grande del mondo, ti aiuteranno ad evitare le multe per eccesso di velocità. Oltretutto, ogni giorno vengono segnalati migliaia di nuovi autovelox mobili da parte della comunità, formata da 5 milioni di conducenti. La licenza per gli autovelox mobili è valida per un anno. Quella per gli autovelox fissi è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti Sygic.

La nuova funzionalità aggiuntiva di Sygic GPS Navigation ha un costo di 14,99 euro all’anno. L’app è disponibile sia per Android che per iOS.