Il nome Sorgenia probabilmente non vi suona nuovo – si tratta di un fornitore di gas e luce attivo anche sul mercato della telefonia fissa tramite Open Fiber – e se ve ne parliamo oggi c’è un motivo ben preciso: il fornitore ha attiva una doppia promozione che permette di ottenere o un buono Amazon fino a 100 euro oppure anche un Amazon Echo Dot in aggiunta al buono.

Andiamo a scoprire a chi sono rivolte queste due promozioni di Sorgenia con tutte le informazioni annesse.

Sorgenia: buono Amazon con contratto gas e luce

La prima promozione di Sorgenia, vale a dire quella che prevede il solo buono spendibile su Amazon del valore di 100 euro, è rivolta ai nuovi clienti che sottoscriveranno un contratto per la fornitura di gas e luce.

A questo proposito sono necessarie delle precisazioni: innanzitutto la promozione è valida esclusivamente per oggi, 18 maggio 2020, e il premio verrà erogato sotto forma di codice all’indirizzo e-mail del cliente (entro 90 giorni) una volta che la sottoscrizione sarà stata validata da Sorgenia. In secondo luogo, il sito del fornitore precisa che il premio consiste in un codice Idea Shopping, che può poi essere convertito (a questo link) in un buono Amazon da 100 euro. Nel regolamento si legge, inoltre, che i codici disponibili sono 4, dunque solo i clienti più veloci riusciranno ad accaparrarseli.

Per poter convertire il codice Idea Shopping in buono regalo Amazon, il cliente Sorgenia dovrà effettuare, entro 60 giorni dalla ricezione dei codici, la registrazione alla piattaforma Idea Shopping tramite una pagina dedicata, inserire il codice nell’apposito campo per aggiungerlo al proprio wallet e infine acquistare il buono regalo Amazon scegliendo all’interno del catalogo dedicato.

Per quanto riguarda la spendibilità del buono su Amazon, termini e condizioni sono i soliti, vi rimandiamo direttamente al sito dell’e-commerce per maggiori dettagli.

Ecco il link al sito Sorgenia per calcolare un preventivo per l’offerta:

Sorgenia gas e luce (buono Amazon)

Sorgenia: buono Amazon + Echo Dot

Come detto in apertura, Sorgenia opera anche nel settore della telefonia fissa e lo fa attraverso Next Fiber. Solo per oggi, il fornitore darà la possibilità di ottenere un buono Amazon del valore di 100 euro, in aggiunta allo speaker smart Amazon Echo Dot già previsto in regalo (salvo proroghe, fino al 20 maggio), a coloro i quali sottoscriveranno un abbonamento congiunto luce+gas+fibra.

Nell’immagine qui sopra si legge chiaramente un dettaglio importante della promozione: Next Fiber, con Ultra Fibra fino a 1 Gbps (1000 Mbps in download e 300 Mbps in upload), viene offerto gratuitamente per i primi tre mesi, dopodiché prevede un prezzo fisso di 25,90 euro al mese. L’attivazione ed il modem in comodato d’uso sono gratuiti. Sul sito di Sorgenia viene comunque segnalato che si tratta di una “Offerta disponibile nelle città FTTH se sottoscritta in bundle con Gas e Luce“. Per maggiori dettagli, consultate il regolamento dell’iniziativa.

