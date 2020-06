In queste ore Sony annuncia importanti novità per quanto riguarda il mercato degli speaker afferenti alla linea EXTRA BASS. Il colosso giapponese svela infatti i nuovi speaker Sony SRS-XB23, Sony SRS-XB33 e Sony SRS-XB43.

Specifiche Sony SRS-XB23, XB33 e XB43

Il modello Sony SRS-XB23, il più economico fra i tre presentati, abbraccia una forma cilindrica con tanto di cinghia di aggancio tramite cui ancorarlo ad altri oggetti. L’audio in diffusione viene amplificato da due trasduttori full range con due radiatori passivi sui lati. La riproduzione audio raggiunge 12 ore con la modalità STAMINA.

Il modello SRS-XB33 si presenta invece come la via di mezzo fra l’offerta economica e quella di fascia alta. Migliora la riproduzione audio grazie a due trasduttori full range in grado di incrementare l’audio in uscita del 30%, mentre restano identici i due radiatori passivi posti ai lati. L’autonomia in questo caso raggiunge 24 ore, mentre lo speaker può essere anche posizionato lungo l’asse orizzontale e verticale.

Venendo invece a Sony SRS-XB43, lo speaker di punta della gamma EXTRA BASS, al suo interno trovano posto i nuovi speaker X-Balanced di forma rettangolare. Questi creano un particolare sistema di trasmissione audio con due tweeter, due woofer e due radiatori passivi sui lati. Lo speaker è certificato IP67 (resiste al contatto con l’acqua e all’immersione fino ad 1 metro e mezzo per 30 minuti), mentre il modulo NFC permette il pairing rapido con dispositivi mobile.

Troviamo inoltre la presenza del modulo Bluetooth 5.0 con supporto ai profili A2DP, AVRCP, HSP, HFP, SPP e codec audio SBC, AAC e LDAC, ingresso audio da 3,5 mm, una porta USB Type-C, una porta USB Type-A per l’alimentazione, supporto alla tecnologia Party Connect per collegare 100 speaker in sequenza e un’autonomia di 24 ore.

Prezzo Sony SRS-XB23, XB33 e XB43

Ecco i prezzi (non italiani) e le colorazioni per i nuovi speaker EXTRA BASS di Sony: