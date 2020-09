Philips e Sennheiser tornano ad aggredire il mercato audio presentando alcuni prodotti piuttosto interessanti. Sennheiser svela le cuffie true wireless Sennheiser CX 400BT, mentre Philips annuncia le cuffie true wireless Philips T8505/T5505 e le cuffie over ear Philips H9505.

Specifiche Sennheiser CX 400BT

Con un design che ricorda le apprezzatissime Sennheiser Momentum True Wireless 2, le cuffie true wireless Sennheiser CX 400BT integrano due driver dinamici da 7 nm per conferire bassi carichi e profondi, lasciando però per strada la cancellazione attiva del rumore (evidentemente per ragioni di mercato) preferendo solo quella passiva.

Il corpo delle cuffie true wireless permette di controllare la riproduzione audio, le chiamate o di attivare l’assistente vocale, mentre con l’applicazione mobile disponibile per Android e iOS è possibile gestire l’equalizzazione dell’audio riprodotto.

È presente il supporto ai codec SBC, AAC e aptX mentre la connettività è garantita dal modulo Bluetooth 5.1. Buona l’autonomia di 7 ore con singola carica che può raggiunge 20 ore sfruttando la custodia di ricarica.

Prezzo e disponibilità Sennheiser CX 400BT

Le cuffie true wireless Sennheiser CX 400 BT potranno essere acquistate a partire dal 15 settembre nelle colorazioni bianca e nera, mentre il pre-ordine è già disponibile sul sito ufficiale.

Specifiche Philips T8505, T5505 e H9505

Venendo a Philips, l’azienda svela le cuffie true wireless Philips T8505 e T5505. Partendo dalle prime, esse integrano la funzione di cancellazione attiva del rumore (ANC), impermeabilità IPX4, connettività tramite modulo Bluetooth 5.0 e supporto a Google Fast Pair.

La componente audio può fare affidamento a driver da 13 mm in neodimio, mentre la cancellazione del rumore può essere bilanciata tramite la funzione Awareness pensata per permettere all’utente di non isolarsi completamente dai rumori ambientali esterni. Presenti i comandi touch per la componente audio e telefonica, così come la funzione “push to talk” per richiamare Assistente Google o Siri.

Muniti di sistema ad infrarossi per controllare il corretto posizionamento nei padiglioni, dispongono anche della modalità “role switch” per utilizzarli in mono. L’autonomia dichiarata di 6 ore si estende a 18 ore tramite la custodia di ricarica, la quale è in grado di offre un’ora di riproduzione a fronte di 15′ di carica.

Le cuffie Philips T5505 offrono una soluzione simile alle T8505 ma non del tutto. Anche qui troviamo ad esempio la certificazione IPX4 con la cancellazione attiva del rumore, ma ciò che cambia è il design. In questo caso si abbandona il design a bottone, più compatto e meno appariscente, per una soluzione invece che ricorda le AirPods di Apple.

Presente la funzionalità Google Fast Pair e la modalità Awareness per i rumori esterni, così come i controlli touch, il push to talk per attivare Assistente Google o Siri e il sistema ad infrarossi per il corretto posizionamento nelle orecchie. Un po’ inferiore l’autonomia che scende a 5 ore di ascolto che sale ad un massimo di 15 ore tramite la custodia esterna. Anche qui è possibile godere di un’ora di ascolto dopo appena 15′ di ricarica.

Passando invece alle cuffie over ear Philips H9505, si tratta di una soluzione di fascia medio alta con tanto di cancellazione attiva del rumore. L’archetto è imbottito per garantire una buona ergonomia durante l’ascolto, cosa che premia la possibilità di abbandonarsi a lunghe sessioni senza affaticare il collo e le orecchie.

Dal punto di vista audio troviamo driver al neodimio da 40 mm mentre la connettività si basa su di un modulo Bluetooth 5.0 con supporto a Google Fast Pair, ma volendo è possibile anche usufruire del cavo audio da 3,5 mm evitando così di dipendere dal modulo Bluetooth. Con questa soluzione è possibile godere di un ascolto con qualità maggiore, a 16 bit e 44,1 kHz secondo quanto dichiarato dalla compagnia.

Sono disponibili comodi controlli touch per gestire l’audio e la funzionalità “push to talk” per richiamare gli assistenti vocali (Siri e Assistente Google). Le cuffie Philips H9505 integrano una batteria con autonomia pari a 20 ore, anche con la cancellazione attiva in funzione, mentre la ricarica rapida via cavo arriva ad offrire fino ad 1 ora di autonomia con appena 15 minuti di carica.

Prezzo e disponibilità Philips T8505, T5505 e H9505

Le cuffie true wireless Philips T8505 e T5505 saranno disponibili a partire dal mese di ottobre; le cuffie over ear Philips H9505 arriveranno invece il mese di novembre. Purtroppo l’azienda non ha svelato i prezzi di nessuno dei tre prodotti.