La maggior parte dei vostri acquisti tech avviene online? Allora non dovreste farvi sfuggire l’opportunità di mettere le mani sul buono sconto da 20 euro offerto da ePRICE a coloro che entro il 7 luglio 2020 estenderanno il consenso al trattamento dati.

Per ottenerlo quindi basta modificare il consenso tramite questo indirizzo, non prima ovviamente di aver fatto l’accesso con le proprie credenziali, e mettere a frutto il buono sconto da 20 euro spendibile dal 10 al 16 luglio su tutti gli ordini che contengono almeno 199 euro di prodotti venduti e spediti da ePRICE, escluse spese di spedizione e servizi accessori.

Come spesso accade il buono non è cumulabile con le altre promozioni in corso e tra le categorie che concorrono al raggiungimento della soglia dei 199 euro sono escluse telefonia, accessori, brand Apple, outlet/ricondizionati e prodotti Marketplace. Detto delle limitazioni all’iniziativa adesso non rimane che riscuotere il buono sconto di ePRICE e utilizzarlo entro il prossimo 16 luglio.

