Dovete acquistare le licenze Microsoft per il vostro nuovo computer assemblato o per il notebook che poteva contare solo su Linux? Questa settimana avete una grandissima opportunità di risparmio grazie a KeysWorlds, che sconta fino al 50% numerosi prodotti;

La promozione KeysWorlds

È valida solamente per una settimana la promozione di KeysWorlds che permette di ottenere sconti fino al 50% se acquistate un pacchetto che include una licenza di Windows e una di Office. Se invece quello che cercate è solo una licenza di Windows o di Office potete ottenere uno sconto del 35% sui prezzi, già ottimi, del sito.

E non dimenticate il 20% di sconto sui software di sicurezza, validi per PC ma anche per smartphone, così da poter affrontare con maggiore serenità le mille insidie della Rete.

Sconti fino al 50% sui software Microsoft

Partiamo quindi con gli sconti del 35%, che potete ottenere utilizzando il coupon Emy35 prima di procedere al pagamento del vostro ordine. A fine articolo trovate il link per accedere alla pagina speciale sul sito di KeysWorlds, ma qui sotto vi riportiamo alcune proposte molto allettanti:

Ottimi sconti invece per alcuni bundle o per pacchetti diversi, come questi, con uno sconto del 50% utilizzando il coupon Emy50:

Sconti del 20% sui software di sicurezza

E se quello che cercate è un software per mettere al sicuro il vostro computer durante la navigazione in Rete, ma non solo, ecco il codice Emy20 per ottenere il 20% di sconto su una selezione di antivirus e sistemi di sicurezza che coinvolgono anche gli smartphone Android.

Per il pagamento dei vostri acquisti su KeysWorlds potete scegliere tra le tante opzioni a vostra disposizione visitando la pagina dedicata. Non lasciatevi sfuggire queste ottime opportunità, visto che si tratta di promozioni che vengono lanciate una sola volta all’anno.

Informazione Pubblicitaria