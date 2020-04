Mentre Samsung continua ad aggiornare il suo Watch Active 2 con nuove funzioni per la salute, spuntano le prime indiscrezioni sul modello del 2020, il presunto Samsung Galaxy Watch Active 3. Ce ne anticipano alcune caratteristiche un paio di certificazioni relative ai modelli che Samsung avrebbe in cantiere.

Samsung Galaxy Watch Active 3 nei dettagli

Noto coi nomi in codice SM-R840/845 e SM-R850/855 il nuovo smartwatch del produttore sudcoreano dovrebbe arrivare con a bordo ben 8 GB di spazio d’archiviazione interno (il doppio rispetto a Watch Active 2) e una batteria da 330 mAh secondo quanto emerso.

Quegli stessi nomi in codice, che ci aspettiamo possano riferirsi a Samsung Galaxy Watch Active 3, li ritroviamo inoltre in alcuni documenti del CMIIT che citano la presenza del Wi-Fi a 2,4 GHz e della connettività Bluetooth.

Se le differenze fra le versioni citate nei documenti (R840 e R850) dovrebbero riferirsi alle dimensioni, ci aspettiamo che le varianti R845 e R855 siano a questo punto i modelli con connettività LTE.

Non ne siamo certi perché non abbiamo ancora evidenze che lo dimostrino, ma è un’eventualità da prendere in considerazione, che confermeremo o smentiremo a tempo debito. Perciò continuate a seguirci.

In copertina Samsung Galaxy Watch Active 2