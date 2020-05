Chi non si trova a proprio agio con gli smartwatch perché magari non ama indossare un dispositivo di una certa importanza e molto spesso parecchio costoso, può fare affidamento alle smartband per continuare a tracciare gli allenamenti, la qualità del sonno, il battito cardiaco e molto altro.

Samsung è una delle aziende più importanti nel mercato wearable, sia per la gamma smartwatch che smartband. In queste ore il modello Samsung Galaxy Fit ricevere un aggiornamento firmware con alcune novità.

Novità firmware Samsung Galaxy Fit

Siglato con la versione R370XXU0ATD2, l’aggiornamento firmware ha il peso di appena 21,50 MB e viene trasmesso tramite OTA (Over the Air). Dal changelog ufficiale si fa unicamente riferimento alla presenza di una migliore affidabilità e stabilità del sistema.

Alcuni utenti dichiarano che l’update in questione ha finalmente risolto un particolare bug che causava l’interruzione del sync e spegnimenti casuali della smartband senza apparente motivo.

Come aggiornare Samsung Galaxy Fit

Per aggiornare Samsung Galaxy Fit all’ultimo firmware è necessario seguire questi semplici passi:

avviare l’applicazione Samsung Wearable (Samsung Gear);

tappare la voce Impostazioni > Informazioni su Gear > Aggiorna software Gear > Scarica aggiornamenti manualmente.

In questo modo l’applicazione dovrebbe controllare la presenza dell’update OTA sui server Samsung e di conseguenza avviare il download.

Potrebbe interessarti anche: miglior smartband