Dopo oltre due mesi di chiusura, per contrastare il dilagare del COVID-19, l’Italia si appresta a tornare alla normalità con la riapertura di gran parte delle attività commerciali. Tra queste anche i Mi Store, come annuncia oggi Xiaomi.

I Mi Store adotteranno misure speciali per accogliere i clienti, nel pieno rispetto di tutti i protocolli di sicurezza, con misure di distanziamento sociale e controllo della temperatura corporea prima dell’ingresso, che sarà ovviamente contigentato. I clienti dovranno indossare la mascherina per entrare in negozio, dove il personale avrà a disposizione gel igienizzanti provvederà a igienizzazione e pulizie straordinarie.

“Per noi i Mi Store sono un modo insostituibile per stare vicini ai consumatori e sappiamo che anche per i Mi Fan visitare i nostri negozi è sempre un’esperienza speciale. Ci auguriamo che il nostro ritorno, nel pieno rispetto della sicurezza di staff e clienti, sia un altro piccolo, ma positivo contributo alla ripartenza di tutti. L’innovazione è per noi un percorso responsabile. In questi due mesi, abbiamo lavorato ogni giorno per permettere ai nostri clienti di scoprire prodotti nuovi, con la sicurezza del “prima”. Invitiamo quindi tutti i clienti a recarsi nei nostri Store per scoprire tante novità e nuovi servizi, tra cui la sanificazione gratuita del proprio smartphone. Un piccolo gesto, ma importante per noi in questo momento, per rendere i dispositivi più sicuri e per ringraziare tutti.“