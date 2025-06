UGREEN è un marchio molto apprezzato da chi cerca accessori di alta qualità per smartphone, tablet o PC. Il prodotto di cui vi parliamo oggi ne è un ottimo esempio: UGREEN Nexode 500W. Come suggerisce il nome, questo caricatore è in grado di erogare una potenza massima di 500 watt, un valore eccezionale in un mercato in continua evoluzione.

Questo lancio rafforza l’impegno di UGREEN verso l’innovazione, il progresso tecnologico e un design orientato all’utente. Espandendo la linea Nexode alla ricarica ad altissima potenza, il produttore offre prestazioni e praticità per semplificare la vita digitale e la connettività.

Il nuovo caricabatterie rappresenta una evoluzione del modello da 300 watt che avevamo avuto modo di testare in precedenza, aggiungendo una notevole quantità di potenza e una porta USB-C, soluzioni che saranno sicuramente utile a chi ha la scrivania piena di dispositivi da ricaricare. Dopo averlo impiegato quotidianamente sulla nostra scrivania per diverse settimane, utilizzandolo per alimentare una vasta gamma di apparecchiature, è giunto il momento di tirare le somme e riassumere le nostre conclusioni.

Eccellenza Costruttiva

UGREEN Nexode 500W è la soluzione definitiva per ridurre il disordine sulla scrivania, poiché è capace di ricaricare fino a sei dispositivi contemporaneamente, occupando una sola presa di corrente. Le sue dimensioni non sono particolarmente ingombranti (146 x 114,6 x 60 millimetri), il che ne facilita l’inserimento in qualsiasi spazio di lavoro.

L’esterno è realizzato interamente in plastica di buona qualità, con finiture precise, curve ben definite e piedini in gomma per garantire la massima stabilità su qualsiasi superficie. Nella parte frontale è presente una mascherina nera che racchiude le sei porte: cinque di tipo USB-C, numerate da 1 a 5, e una USB-A, posizionata in basso. Nella parte posteriore, invece, è presente la presa per il cavo tripolare, lo stesso utilizzato per alimentare i PC. Il design è semplice, pulito, con logo e indicazione della potenza discretamente posizionati sui lati.

Manca uno schermo, che si vede sempre più spesso anche su prodotti più economici, e qualsiasi forma di connettività o controllo da parte dell’utente. Tuttavia, questo potrebbe non essere un difetto: meno opzioni significano anche meno circuiti interni, meno possibilità di guasti o surriscaldamenti e una maggiore attenzione a quella che deve rimanere la funzione principale del prodotto, ovvero ricaricare ciò che vi viene collegato.

Ampie Capacità di Ricarica

Con sei porte a disposizione, cinque USB-C e una USB-A, le opportunità di ricarica sono davvero molteplici. La porta USB-C1, la prima dall’alto, è l’unica in grado di erogare una potenza massima di 240 watt, mentre le altre quattro porte USB-C possono erogare al massimo 100 watt ciascuna, se utilizzate singolarmente. La porta USB-A, invece, ha un limite di 20 watt, un dato comunque apprezzabile.

Naturalmente, i valori cambiano all’aumentare del numero di porte utilizzate, anche se con due porte collegate contemporaneamente la potenza non subisce variazioni. Collegando 3 porte USB-C (esclusa la prima), una delle porte USB-C viene limitata a 60 watt, lo stesso valore che si ottiene collegando la prima porta e altre tre.

Collegando 5 porte contemporaneamente abbiamo sempre 240 watt sulla prima porta, mentre sulle altre quattro ne avremo una a 100 watt, due a 60 watt e una a 30 watt. Se invece colleghiamo le quattro porte USB-C inferiori insieme alla USB-A, si scende a 60 watt per ciascuna porta, 20 W per la sola USB-A. Collegando infine tutte le porte, otteniamo 240 watt per la prima USB-C, 60 watt per le altre 4 e 20 watt per la USB-A, raggiungendo così la potenza massima nominale di 500 watt.

È difficile comunque raggiungere una simile potenza, a meno di non avere notebook da gaming o smartphone con potenze di ricarica particolarmente elevate. Nei nostri test abbiamo lasciato sempre collegato un MacBook Air M3, che assorbe quindi un massimo di 70 watt, collegando poi alle altre cinque porte una varietà di smartphone, tablet e smartwatch.

In nessun caso abbiamo notato cali di velocità, anche perché solo un paio di modelli potevano assorbire più di 60 watt. Nella maggior parte dei casi abbiamo utilizzato smartphone e tablet con un assorbimento massimo di 30 watt, collegando anche un paio di smartwatch che hanno notoriamente richieste molto più contenute.

Anche con tutte le porte occupate, la temperatura non è mai salita a livelli preoccupanti, nemmeno in questi ultimi giorni dove il caldo si è fatto sentire in maniera significativa.

Avere sei porte per la ricarica a disposizione sulla scrivania è decisamente comodo, permette di avere tutto molto più ordinato senza dover collegare svariati caricabatterie a una multipresa e avere fili che corrono in ogni direzione. Una soluzione come UGREEN Nexode 500W risulta davvero comoda in svariate situazioni, sia in casa che al lavoro. Immaginate di posizionarlo al centro del tavolo delle riunioni, per ricaricare fino a 5 computer portatili allo stesso tempo, senza che sia necessario cercare una presa libera vicino alla propria sedia.

Ma anche quando andate in vacanza, nonostante il peso non proprio contenuto, potete trovargli un posto in valigia ed essere sicuri di poter ricaricare tutti i vostri dispositivi elettronici di notte, senza dover litigare o svegliarvi per alternare smartphone e tablet. Tra i vari sistemi di protezione abbiamo apprezzato quello che limita la potenza se il caricabatterie dovesse cadere di lato, una eventualità non proprio remota nel caso doveste collegare numerosi cavi. Ci è capitato un paio di volte di far rovesciare il dispositivo di lato e lo abbiamo volutamente lasciato così per un paio d’ore al fine di verificare eventuali surriscaldamenti, che non ci sono mai stati. E i tempi di ricarica non sono cambiati in modo significativo, grazie a una gestione intelligente della potenza erogata.

Considerazioni finali

UGREEN ha decisamente centrato l’obiettivo con questo nuovo caricabatterie, un prodotto di altissima qualità, realizzato con ottimi materiali, con un sacco di porte a disposizione e un design serioso. Peccato solo per il peso, che ne rende poco consigliato il trasporto, e per l’assenza di qualsiasi cavo, se non quello di alimentazione, nella confezione di vendita. Un paio avrebbero fatto comodo, visto il prezzo a cui viene proposto.

Se però cercate soluzioni più comode da portare in viaggio potete sempre rivolgervi ai modelli Nexode da 100W e 200W, più compatti e leggeri.

Pro: 240 watt su una singola porta



sei porte a disposizione



temperature sempre sotto controllo Contro: prezzo elevato



nessun cavo USB nella confezione



manca uno schermo

Voto finale: 9.3

In alternativa, puoi acquistare i modelli da 100 e 200 watt, entrambi disponibili su Amazon.