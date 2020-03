Due tra le serie più amate dagli amanti dell’Arrowverse e dell’universo DC, stanno per fare il loro ritorno sulla TV in chiaro, dopo essere state trasmesse su quella a pagamento. Parliamo di Supergirl 4 e DC’s Legends of Tomorrow, arrivate entrambe alla quarta stagione.

Ancora una volta Mediaset ha scelto il day time per proporci i nuovi episodi, due per ciascuna delle serie. Si comincia sabato 28 marzo alle 14.10 con i primi due episodi della quarta stagione di DC’s Legends of Tomorrow. A seguire, alle 15.55, andranno in onda due episodi di Supergirl 4.

Nella quarta stagione di DC’s Legends of Tomorrow le Leggende dovranno fare fronte comune alla nuova minaccia rappresentata dal demone Neron, inseguendo alcune creature amiche in fuga dopo che il gruppo ha sconfitto Mallus. Nel cast segnaliamo Tom Wilson (Biff in Ritorno al Futuro) nei panni di Hank Heywood, e Maisie Richardson-Sellers che torna nei panni di Charlie dopo aver interpretato Vixen in passato.

Nel corso della nuova stagione di Supergirl vedremo Kara alle prese con Manchester Black e la sua Elite, ma soprattutto con Benjamin Lockwood (Agente Libertà) con il suo gruppo xenofobo Figli della Libertà, tutti già visti nella serie a fumetti dedicata a Superman.

A fianco di Supergirl troveremo Nia Nal, il primo supereroe transgender interpretato da Nicole Maines, giovane attrice transgender. Ricordate che l’ottavo episodio è stato trasmesso lo scorso 8 febbraio come terza parte del crossover Altrimondi dell’Arrowverse.

Appuntamento quindi alle 14.10 del 28 febbraio per la quarta stagione delle due serie ambientante nell’universo DC.