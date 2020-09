Le Offerte di settembre di Amazon sono disponibili da qualche giorno ormai (ecco quelle di oggi), e continueranno a proporre tantissimi sconti sui prodotti tech e non fino al prossimo 7 settembre. In mezzo a tutte queste opportunità non mancano alcune interessanti occasioni sui PC, in particolare quelli a marchio Huawei, che in questo periodo sono piuttosto presenti nelle pagine del noto sito di e-commerce.

PC Huawei tra le Offerte di settembre di Amazon

Huawei si sta dedicando parecchio al mercato PC nei tempi recenti, e Amazon ha deciso di proporre alcuni modelli del produttore cinese all’interno delle sue Offerte di settembre, valide dal 31 agosto al 7 settembre 2020.

Partendo dalla fascia più alta troviamo in promozione Huawei MateBook X Pro 2020, proposto a 1799 euro nella configurazione con Intel Core i7 10510U, 16 GB di RAM, 1 TB di SSD e GPU NVIDIA GeForce MX250. Tra i suoi punti di forza il display 3K da 13,9 pollici touchscreen, il peso contenuto (1,33 kg), 14,6 mm di spessore e una durata della batteria di 15 ore di lavoro regolare (13 di riproduzione video e 11 di navigazione web).

Scendendo a prezzi più abbordabili troviamo poi Huawei MateBook 14 2020: in questo caso a bordo abbiamo un processore Intel Core i5 10210U, display da 14 pollici 2K, 8 GB di RAM, 512 GB di SSD e GPU NVIDIA GeForce MX350. Il prezzo su Amazon è di 899 euro.

Chiudiamo scendendo ancora un po’ con le cifre con Huawei MateBook D15, proposto tra le Offerte di settembre Amazon a 649 euro. Sul notebook prendono posto display Full-HD, Intel Core i5 10210U, 8 GB di RAM, SSD da 256 GB e GPU integrata.

Altre offerte PC Huawei su Amazon

Non siete interessati a questi tre modelli di PC Huawei? Su Amazon possiamo trovare altri notebook del marchio in promozione, tra i quali vi segnaliamo:

Queste erano dunque le Offerte di settembre di Amazon relativamente ai PC Huawei, unite ad altri sconti disponibili sul noto sito. Se non siete soddisfatti potete continuare a seguirci su TuttoTech, tenere sotto controllo la pagina Amazon dedicata alle promozioni e unirvi al nostro canale Telegram prezzi.tech.

