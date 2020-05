Il noto rivenditore online Monclick ha lanciato una nuova iniziativa promozionale monomarca avente ad oggetto tanti e vari prodotti a marchio Samsung. La promozione, eloquentemente intitolata “Solo Samsung. Solo il Meglio. In Super Offerta“, sarà disponibile con tutte le relative offerte fino al 18 maggio 2020 (salvo esaurimento scorte, ovviamente). Inoltre, Monclick prevede la consegna a casa gratuita per tutti gli ordini di importo superiore a 49 euro.

Insomma, dopo le classiche offerte del giorno di MediaWorld e Unieuro – con quest’ultimo che proprio fino al 18 maggio ha attivi gli sconti Samsung Dream Days –, passiamo adesso ad analizzare le proposte di Monclick.

Offerte Samsung di Monclick fino al 18 maggio 2020

Come al solito, le offerte sono già state suddivise in base alle categorie di appartenenza dei prodotti, in modo tale da facilitarvi la ricerca di quelli di vostro interesse.

Smartphone in offerta da Monclick

Tablet in offerta da Monclick

Cuffie e smartwatch in offerta da Monclick

Monitor e TV in offerta da Monclick

Queste e tutte le altre offerte Samsung di Monclick sono disponibili al link seguente:

Solo Samsung. Solo il Meglio. In Super Offerta

