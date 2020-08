Anche oggi torniamo a parlare di Euronics, una delle maggiori catene nazionali di elettronica di consumo, e più precisamente dei punti vendita del gruppo CDS, dove è attivo il nuovo volantino “Compra oggi, inizi a pagare a ottobre e forse non pagherai mai!”, che sarà disponibile fino al 3 settembre 2020.

Sono giorni molto caldi dal punto di vista delle offerte, giusto ieri vi abbiamo illustrato i volantini di Euronics Nova e Trony, mentre questa mattina è toccato a Unieuro. Adesso riprendiamo il discorso Euronics, ma ci spostiamo nel gruppo CDS.

Offerte Euronics CDS (18 agosto – 3 settembre 2020)

Il nuovo volantino lanciato da Euronics CDS prevede delle particolarità, pertanto è bene chiarirle prima di passare all’analisi delle offerte disponibili.

Come specificato nella prima pagina del volantino, i clienti avranno la possibilità di richiedere il finanziamento finalizzato Agos Ducato a Tasso Zero in 10 o 20 rate (a seconda degli articoli).

Coloro i quali sceglieranno questa soluzione per completare il proprio acquisto di elettrodomestici e prodotti di elettronica di consumo, potranno prendere parte ad un concorso e provare a vincere il prodotto acquistato. La partecipazione presuppone la compilazione del modulo apposito consegnato nel punto vendita. Il concorso sarà attivo per il periodo di validità del volantino, ovvero 18 agosto – 3 settembre, l’estrazione dei 20 vincitori (il montepremi complessivo è di 14.000 euro) si terrà il giorno 11 settembre 2020. Ecco il link al Regolamento completo.

Smartphone in offerta da Euronics

Wearable in offerta da Euronics

Tablet, computer e accessori in offerta da Euronics

Smart TV in offerta da Euronics

Monopattini elettrici ed e-bike in offerta da Euronics

Droni in offerta da Euronics

Queste e tutte le altre offerte di Euronics CDS sono visibili al link sottostante, ecco invece il volantino completo.

Offerte “Compra oggi, inizi a pagare a ottobre e forse non pagherai mai!” di Euronics CDS

Non dimenticate di seguire il nostro canale Telegram prezzi.tech in cui vi segnaliamo costantemente i migliori affari tech che potete trovare in rete: ecco il link diretto!