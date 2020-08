L’estate di Comet prosegue a suon di offerte: il noto rivenditore ha appena lanciato il nuovo volantino “Saldi hi-tech per una vacanza al top”, che sarà valido fino al 18 agosto prossimo e prevede sconti fino al 50% e fine serie in negozio con ribassi fino al 70%.

In aggiunta a questo, Comet prevede anche la possibilità di pagare il proprio acquisto a rate, in 10 o 20 mesi, a tasso zero (TAN fisso 0% e TAEG 0%).

Offerte “Saldi hi-tech” di Comet (fino al 18 agosto)

Ecco una selezione delle migliori offerte disponibili. Le abbiamo già suddivise per categoria merceologica per facilitarvi la ricerca dei prodotti di vostro interesse.

Smartphone in offerta da Comet

Wearable in offerta da Comet

Samsung Galaxy Watch 42mm a 199 euro

Huawei Watch GT2e a 149 euro

Huawei Band 4 a 29,99 euro

BOSE QC 35 II a 259,99 euro

JVC tws a 49,99 euro

Apple Watch 5 a 469 euro

Computer e tablet in offerta da Comet

Apple iPad LTE 32 GB a 479 euro

Samsung Galaxy Tab S6 Lite a 399 euro

Lenovo Tab M10 Plus a 249 euro

Huawei MediaPad T5 10 a 179 euro (LTE a 229 euro)

Apple iMac Retina 4K a 1.349 euro

Lenovo Ideapad 5 a 699 euro

Lenovo Ideapad 3 a 599 euro

Huawei MateBook D14 a 649 euro

Microsoft Surface Laptop 3 a 999 euro

Acer Nitro 5 a 1.099 euro

Lenovo Ideacentre T540 G a 879 euro

HP Desktop TP01-0145nl a 649 euro

Queste e tutte le altre offerte del volantino “Saldi hi-tech” di Comet, comprensive di monopattini elettrici, smart TV ed elettrodomestici, sono visibili nel volantino riportato qui di seguito.

