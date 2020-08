Esselunga, famosa società italiana operante nella grande distribuzione organizzata con decine di negozi sul territorio, ha rinnovato la propria Offerta Tech con una proposta davvero allettante per tutti coloro che vogliono rendere un po’ più Smart la propria casa.

È ormai da qualche anno la catena realizza questa lodevole iniziativa: all’incirca ogni 15 giorni propone infatti uno sconto super interessante su un prodotto tecnologico di punta, o in voga, offrendolo a un prezzo mai visto sia nei negozi fisici che online.

Google Nest Hub è l’offerta Tech dal 20 agosto al 2 settembre

Il prodotto oggetto della nuova offerta Tech Esselunga è il Google Nest Hub, uno Smart Display collegato a Internet con integrato Google Assistant. Si tratta in fin dei conti di un Google Home con in aggiunta un ampio display touch da 7” (177,8 MM) per mostrare foto, video e contenuti informativi, un altoparlante di buona qualità per riprodurre suoni e musica e un microfono integrato per fare domande o impartire comandi all’assistente virtuale.

Ovviamente è un dispositivo provvisto di connettività WI-FI e Bluetooth per il collegamento ad Internet e con altri dispositivi come ad esempio Smartphone per riprodurre musica.

Fra le funzionalità, Esselunga ricorda che è possibile anche creare una lista della spesa direttamente con questo Smart Display, così da averla poi a disposizione sull’app.

Google Nest Hub ha un prezzo di listino pari a 89,99 Euro ma, grazie all’offerta Tech, potete portarvelo a casa a 59,90 Euro; in alternativa il miglior prezzo online è da MediaWorld a 79,90 Euro.

