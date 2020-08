Le cuffie auricolari true wireless Huawei X1 sono in promozione oggi su Gearbest, il noto store online cinese che ci permette di acquistare prodotti spesso introvabili in Italia a prezzi particolarmente vantaggiosi.

Le nuove cuffie Huawei sono a tutti gli effetti un clone delle più famose AirPods Pro di Apple, con il design in ear che ha raccolto un ottimo successo. Gli auricolari, che non sono collegati tra loro da alcun filo grazie alla tecnologia true wireless, dispongono di una batteria da 55 mAh che garantisce un’autonomia di 6 ore in riproduzione musicale, valore che scende a circa 4 ore in conversazione.

Grazie alla batteria da 500 mAh presente nella custodia di ricarica, è possibile ottenere un’autonomia complessiva superiore alle 24 ore, considerando che la ricarica delle cuffie richiede circa un’ora e quella della custodia circa 90 minuti.

L’ottima autonomia è dovuta anche all’utilizzo della connettività Bluetooth 5.0, che oltre a garantire consumi contenuti permette di estendere il raggio di copertura e godere quindi di maggiore libertà rispetto alla sorgente sonora. Ottima la qualità sonora, inclusa quella in chiamata, grazie anche al doppio microfono per la cancellazione del rumore.

I driver da 7 m offrono un’eccellente qualità della voce, riproducendo al contempo bassi profondi e medi/alti puliti e cristallino, con un corpo che va a coprire in modo equilibrato l’intera gamma sonora. Molto ridotta la latenza, visto che il segnale è trasmetto simultaneamente a entrambi gli auricolari, che possono essere utilizzati anche singolarmente.

Il pairing con lo smartphone avviene in modo istantaneo e i controlli touch rendono agevole gestire la riproduzione multimediale o la risposta alle chiamate in entrata. La certificazione IP54 vi permette di utilizzare le cuffie Huawei X1 anche sotto la pioggia e non saranno danneggiate dal sudore, anche negli allenamenti più intensi.

Potete acquistare le cuffie Huawei X1 su Gearbest utilizzando il link sottostante.

Informazione Pubblicitaria