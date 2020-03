Sono tanti i nuovi prodotti di Panasonic annunciati in questi primi mesi del 2020 anche per l’Italia. E spaziano dalle Smart TV alle cuffie passando per i sistemi audio, le soundbar e via dicendo. Ma facciamo un passo per volta e vediamo tutto quello che c’è da sapere sui nuovi dispositivi dell’azienda giapponese disponibili nel nostro Paese.

Caratteristiche e dettagli delle Smart TV Panasonic per il 2020

Sono le Smart TV, uno degli argomenti di spicco fra i nuovi prodotti di Panasonic del 2020. Ce ne sono infatti di diverse serie con le TV OLED come HZ2000, HZ1500 e HZ1000, compatibili tutte con tecnologie come Dolby Vision IQ, Filmaker Mode per disattivare la riduzione del rumore e lo sharpening, e Intelligent Sensing per migliorare le immagini HDR e regolare l’immagine in base all’illuminazione ambientale in maniera automatica, oltre al Dolby Vision, HDR10+, Dolby Atmos.

HZ2000 è il top di gamma e, oltre a offrire un picco di luminosità superiore del 20% rispetto alla media dei TV OLED, è in grado di disattivare la mappatura dei toni. Insieme a HZ1500 dispone anche di un sistema di altoparlanti integrati che sposa una particolare soluzione a emissione verso l’alto per rendere ancor più cinematografica l’esperienza audio.

Nel dettaglio la soluzione della prima si chiama 360° Soundscape Pro con una potenza sonora pari a 140 watt e un processore JENO di Tecnhincs a elaborare il tutto. La serie HZ1500 è dotata invece di 360° Soundscape, con altoparlanti a emissione verso l’alto da 80 watt.

Parlando invece di schermi, le tre serie OLED sono disponibili con display da 65 e 55 pollici con il top di gamma HZ2000 che dispone di un pannello Master HDR OLED, mentre le HZ1500 e HZ1000 spiccano per la presenza di un processore di elaborazione delle immagini HCX Pro Intelligent.

Annunciate anche tre serie di TV LCD: le HX940 (da 43, 49, 55, 65 e 75 pollici), HX900 (da 43, 49, 55 e 65 pollici) e HX800 (da 40, 50, 58 e 65 pollici) con Dolby Vision, HDR10+ e Dolby Atmos.

Per quanto riguarda infine il software e le funzioni, tutte le nuove Smart TV Panasonic sono dotate del sistema operativo Panasonic My Home Screen 5.0, sono compatibili con Google Assistant (non in italiano per ora), Amazon Alexa e del servizio di streaming gratuito XUMO.

Le cuffie di Panasonic per il 2020

Oltre alle televisioni, fra i nuovi prodotti di Panasonic per il 2020 ci sono anche nuove cuffie, dedicate alla mobilità e non. Le prime si chiamano, Panasonic S500W, S300W e Technicsa AZ70W, tutte cuffie true wireless di fascia differente; mentre le Panasonic M700B, M500B e M300B sono delle più tradizionali over-hear, anch’esse wireless ma pensate per un utilizzo, per così dire, meno più sedentario.

Tecnichs AZ20W

Ma partiamo dalle più piccine. Il fiore all’occhiello sono le Technics AZ70W, un modello che si avvale di un driver da 10 mm, di una camera di controllo acustico posteriore e di un rivestimento in grafite che garantisce un’elevata gamma sonora.

Non mancano le tecnologie specifiche per l’eliminazione del rumore con Dual Hybrid che si avvale dell’elaborazione FeedForward NC per la riduzione del rumore esterno, e Feedback NC per il rumore all’interno del padiglione. Presente anche la modalità Ambient Sound che, grazie al sensore tattile, consente di passare fra le varie modalità disponibili (eliminazione del rumore, suono ambientale e spento).

E proprio per quanto riguarda la gestione le Technics AZ70W sono compatibili con i comandi vocali via Siri, Google Assistant e Alexa, oltre alla gestione tramite la superficie tattile.

Per il resto, citiamo la presenza della certificazione IPX4, la presenza di un microfono MEMS, la disponibilità di due colorazioni (nera e silver) e un’autonomia discreta: Panasonic garantisce 6 ore di riproduzione continua che salgono a 18 utilizzando la custodia di ricarica.

Panasonic S500W e S300W

Di fascia inferiore le Panasonic S500W e Panasonic S300W (di dimensioni più piccine: diametro da 17 mm), cuffie true wireless che dispongono della stessa tecnologia di riduzione del rumore delle precedenti, la Dual Hybrid citata, della medesima modalità Ambient Sound e del supporto agli servizi di assistenza per la gestione vocale.

Le Panasonic S500W non dispongono tuttavia delle chicche audio citate, e sono disponibili nei colori nero e bianco, mentre le S300W in nero, bianco e verde a prezzi non ancora specificati.

Panasonic M700B, M500B e M300B

Le cuffie wireless Panasonic M700B, Panasonic M500B e Panasoinc M300B sono di tutt’altra fattura. Parliamo di prodotti pensati prevalentemente per un utilizzo casalingo per ovvi motivi d’ingombri che, grazie alla tecnologia XBS DEEP e alle funzioni di equalizzazione del driver garantiscono un’elevata qualità.

Per questo ci sono anche altre chicche come l’Harmonic Tunic per regolare l’armonica superiore e per i bassi, il Bass Reactor per amplificarne la riposta, e il sistema Free-edge Driver che consente al driver da 40 mm di emettere un suono particolarmente uniforme.

I nuovi sistemi audio di Panasonic per il 2020

E sempre in tema audio, i nuovi prodotti di Panasonic per il 2020 includono anche una serie di soundbar nuove di zecca, un altoparlante per le feste da 150 W RMS (Panasonic TMAX5) e tre radio DAB+, per ogni esigenza.

Soundbar Panasonic HTB600 e HTB400

Lato soundbar, Panasonic ha presentato due nuovi sistemi audio: Panasonic HTB600 e Panasonic HTB400. Il primo si avvale di un subwoofer wireless esterno da 360 watt che, accorpato all’unità principale per le altre frequenze da 160 watt, al supporto al Dolby Atmos e al DTS:X, garantisce prestazioni elevate.

Panasonic HTB400, da parte sua, vanta una potenza totale di 160 watt con due driver Full Range e una coppia di subwoofer integrati a cono da 8 centimetri.

Sistemi audio DAB+

Ufficiali anche tre nuovi sistemi audio con radio DAB+: DM502, D30BT e la radiosveglia DAB+ D8. Quest’ultimo è un prodotto che dispone di un display, di una funzione Dual Alarm per le coppie che si debbono svegliare a orari differenti, e vanta pure una porta USB per collegare smartphone o altri dispositivi per la ricarica.

Da parte sua Panasonic RD30BT, come intuibile, è una radio DAB+ bluetooth con una scocca a prova di schizzi, degli altoparlanti da 10 cm e un timer integrato per ampliarne le possibilità. Panasonic DM502B è il modello più ricco, con una qualità audio superiore, un design particolarmente curato, un cabinet in legno e, chiaramente, la compatibilità con la trasmissione bluetooth. Ecco come si presenta.

Nuove Panasonic Camcorder per il 2020

E infine due nuovi modelli della serie Panasonic Camcorder (X1500 e CX10 X2000), videocamere che l’azienda giapponese presenta e dedica agli appassionati con un obiettivo LEICA Dicomar con zoom ottico 24x, grandangolo da 25 mm e un teleobiettivo da 600 mm. Presente il nuovo codec HEVC a elevata efficienza, e la tecnologia i.ZOOM che permette di ingrandire il soggetto inquadrato di ben 32 volte in 4K, di 48 in FullHD, mentre la funzione Face Detection AF/AE garantisce qualità e stabilità nelle inquadrature.

E proprio a tal riguardo le due Panasonic Camcorder dispongono di un sistema Hybrid OIS a 5 assi che, facendo leva sulla stabilizzazione ottica ed elettronica garantiscono una notevole riduzione delle vibrazioni anche nelle condizioni più difficili. A completare il quadro c’è poi il Venus Engine, un processore che prende tutto il know-how della gamma LUMIX per assicurare performance notevoli in ogni situazione.

Disponibilità e prezzi dei nuovi prodotti di Panasonic per il 2020

I nuovi prodotti di Panasonic per il 2020 di cui vi abbiamo parlato sono stati annunciati nelle scorse settimane anche per il mercato italiano. Tuttavia mancano le informazioni relative ai prezzi e alla disponibilità effettiva, notizie che avremo cura di aggiungere a tempo debito, cioè non appena emergeranno ulteriori nuove in proposito.