Se siete alla ricerca di una piattaforma di streaming online on demand, Now TV potrebbe fare al caso vostro. In questi giorni la compagnia ha avviato una leggera variazione del suo tier gratuito che passa a 7 giorni – invece dei classici 14 giorni – per i nuovi clienti.

Now TV in prova per 7 giorni

L’azienda ci tiene a precisare che l’offerta in questione è sottoscrivibile entro il 19 maggio 2020, ed i clienti avranno modo di acquistare l’abbonamento a “Cinema”, “Serie TV e Intrattenimento” e “Cinema + Serie TV e Intrattenimento” gratuitamente per 7 giorni. Dall’ottavo giorno i ticket degli abbonamenti passeranno al prezzo di 9,99 euro al mese per “Cinema” e “Serie TV e Intrattenimento”, e 14,99 euro per “Cinema + Serie TV e Intrattenimento” salvo disattivazione degli stessi.

Attenzione: l’offerta in questione è attivabile solo per i nuovi clienti durante la prima registrazione.

Come attivare la prova di 7 giorni su Now TV

Vi ricordiamo che potete esercitare il diritto di recesso durante il periodo di prova o entro 14 giorni successivi alla scadenza. Per la disattivazione automatica del servizio dovrete ricordarvi di farla 24 ore prima della scadenza del periodo di prova. Tutte le informazioni di cui avete bisogno sono sempre disponibili a portata di click tramite l’Area Personale di Now TV, in modo da gestire con facilità eventuali cambi di ticket e molto altro.

Per attivare il periodo di prova gratuita di 7 giorni su Now TV basta semplicemente cliccare su questo link.