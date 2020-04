N26 non ha bisogno di molte presentazioni, pur essendo arrivata in Italia da pochi anni, infatti, si tratta di una carta-conto già estremamente popolare e con l’ultima novità annunciata punta a conquistare tanti nuovi clienti: è finalmente disponibile il conto con IBAN italiano.

Questa importante novità, richiesta a gran voce dai clienti nei mesi addietro, è stata annunciata ufficialmente qualche giorno fa ed è già disponibile: d’ora in poi, tutti i nuovi conti N26 che verranno aperti in Italia disporranno in modo automatico di IBAN italiano. Tutti i conti già esistenti, invece, conserveranno IBAN tedesco.

Andrea Isola, General Manager di N26 in Italia, ha parlato così di questa grande novità:

«L’IBAN italiano è il frutto del duro lavoro di questi anni: dall’arrivo in Italia nel 2017, ai 500.000 clienti italiani in soli due anni, ed è perfettamente in linea con la strategia globale di N26, sviluppata tenendo conto della dimensione locale, elemento fondamentale per la crescita e il mantenimento della base clienti e della customer satisfaction. Nell’ultimo anno abbiamo rafforzato la nostra presenza con la costruzione del team italiano, raddoppiato la base clienti e lanciato servizi innovativi come Cash26, i conti condivisi con Shared Spaces, le nuove carte premium YOU e l’estensione dell’assistenza clienti. Il nostro obiettivo principale è far sì che tutti i clienti possano trovare nel conto N26 la soluzione perfetta per gestire le proprie finanze con facilità, sicurezza e immediatezza ed è per questo che abbiamo anche ridisegnato la nostra app per rendere l’esperienza cliene superiore».

N26 con IBAN italiano: che cosa cambia e quali vantaggi comporta

Con il lancio del conto con IBAN italiano, crescono gli scenari di utilizzo di N26, che adesso si candida a diventare il conto primario dei propri utenti, sfruttabile anche per l’accredito di pensione e stipendi e per collegare l’addebito diretto di tutte le utenze domestiche e di tutti gli abbonamenti, come bollette, utenze telefoniche, pay tv e quant’altro.

Permane, inoltre, la possibilità di effettuare bonifici SEPA gratuiti e di prelevare in modo gratuito presso tutti gli ATM italiani e della zona euro ed è prevista una promozione sull’imposta di bollo sugli estratti conto che, in caso di saldo medio superiore a 5.000 euro, verrà pagata direttamente da N26 fino al 30 settembre 2020.

Naturalmente l’arrivo di queste nuovi possibili utilizzi si affianca ma non si sostituisce a tutte le funzionalità già attive per i conti con IBAN tedesco, come le notifiche per ogni transazione effettuata, la possibilità di effettuare comodamente i propri pagamenti tramite Apple Pay e Google Pay sia online che offline; la ricarica del contro tramite carta e bonifico istantaneo oppure mediante il servizio Cash26 presso i (588) supermercati di Pam Panorama e Penny Market su tutto il territorio nazionale; i pagamenti online sicuri grazie al sistema di sicurezza a tre livelli, le funzioni di condivisione del denaro.

N26 guarda anche alle esigenze dei liberi professionisti, si pensi agli Spaces, che permettono di creare spazi separati dal proprio conto principale e personalizzati sulla base dei propri obiettivi di risparmio.

C’è inoltre una particolarità da segnalare: a prescindere dal fatto che il conto abbia IBAN tedesco o italiano, tutti i conti N26 restano comunque protetti dal Fondo tedesco di tutela dei depositi fino a 100.000 euro.

N26 ci tiene a far sentire la propria vicinanza ai clienti italiani, come testimoniano le offerte dedicate frutto di partnership con YOOX, Udemy e Headspace e dal Supporto Clienti disponibile in lingua italiana – e altre quattro lingue – attivo tutti i giorni dalle ore 7 alle 23.

Per tutte le informazioni sulla carta-conto N26, vi rimandiamo alla nostra pagina dedicata. Se invece vi siete convinti e volete aprire un conto N26, ecco il link da utilizzare:

