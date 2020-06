N26 Business Metal è il nuovo conto Business Premium della banca digitale N26 pensato per liberi professionisti, lavoratori autonomi ed imprenditori. La particolarità di N26 Business Metal è il cashback dello 0,5% su tutti gli acquisti effettuati tramite carta di debito. Il denaro verrà automaticamente trasferito sul proprio conto ogni mese e da lì potrà essere reinvestito nella propria attività oppure inviato in un altro conto privato.

Cashback dello 0,5% su tutti gli acquisti

I proprietari di N26 Business Metal avranno accesso all’uso esclusivo di alcuni tool come ad esempio Google Ads, Boosted, Fiverr, Blinkist, 8Fit e Udemy. Il conto comprende inoltre copertura assicurativa su viaggi, telefonia, assicurazione medica, per il noleggio di auto, biciclette e scooter, per garantire libertà di movimento in qualsiasi condizione.

La funzione Statistiche del conto permette inoltre la categorizzazione automatica delle spese in modo da tenere facilmente traccia di tutte le spese aziendali; con la versione Web di N26 è inoltre possibile scaricare documenti utili per la dichiarazione dei redditi senza perdersi in inutili lungaggini.

La carta di debito Mastercard ha un design elegante e ricercato, in acciaio inossidabile dal peso di 18 grammi, da scegliere in tre diverse tonalità: Nero Carbone, Rosa Quarzo o Grigio Perla. Andrea Isola, General Manager di N26 Italia, festeggia la nascita di N26 Business Metal sottolineando quanto “N26 sta investendo in soluzioni sempre più su misura per questo target, un primo passo importante è già avvenuto quando abbiamo aperto il nostro Tech Hub di Vienna nell’ottobre 2019, un nuovo centro tecnologico dedicato allo sviluppo della nostra offerta commerciale. Ad aprile di quest’anno abbiamo lanciato anche l’IBAN italiano per tutti i nuovi conti, soluzione molto richiesta dai nostri clienti, e oggi siamo lieti di annunciare il nostro nuovo conto N26 Business Metal, che arricchisce i nostri prodotti Business esistenti e innova il settore con un cashback esclusivo e una serie di altri vantaggi chiave grazie alle partnership attive“.

N26 Business Metal è disponibile al prezzo di 16,90 euro al mese per i clienti residenti in Italia, Austria, Belgio, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Islanda, Irlanda, Lichtenstein, Lussemburgo, Paesi Bassi, Norvegia, Polonia, Portogallo, Slovacchia, Spagna e Svezia. In futuro, l’azienda punterà all’aggiunta di ulteriori funzioni per rendere più semplice la gestione delle transazioni e dei pagamenti fiscali.

Se siete interessati al conto e volete scoprire ulteriori informazioni su di esso, N26 Business Metal è disponibile a questo link.

