Microsoft sta iniziando a sostituire il browser Edge con una nuova versione tramite il sistema di aggiornamento di Windows 10.

Il gigante di Redmond ha confermato su Twitter che il nuovo browser Microsoft Edge basato su Chromium verrà rilasciato con l’ultimo aggiornamento di Windows 10 Insider.

Windows Insider è un programma di beta test che permette agli utenti in possesso di una licenza valida di Windows di iscriversi per ricevere in anteprima versioni software ancora in fase di sviluppo, precedentemente accessibili solo agli sviluppatori.

Microsoft Edge si aggiorna automaticamente alla nuova versione

Gli esperti beta tester di Microsoft ora potranno mettere alla prova questa versione aggiornata di Edge, come anticipato a gennaio dalla stessa società.

In precedenza, il nuovo Microsoft Edge era disponibile solo tramite un download manuale da Microsoft su Windows 10 o macOS, tuttavia gli utenti che preferiscono non installare Microsoft Edge manualmente possono attendere che il nuovo browser venga installato in un futuro aggiornamento di Windows 10, secondo il roll out previsto nei prossimi mesi.

Microsoft inizierà a migrare i clienti di Windows 10 nel nuovo Microsoft Edge nelle prossime settimane, a partire da un sottoinsieme di Windows Insiders nel Release Preview Ring.

Dopo che l’update sarà stato distribuito a Windows Insider, il roll out proseguirà verso tutti coloro che utilizzano la piattaforma Windows 10, esclusi gli utenti delle versioni Enterprise ed Education.