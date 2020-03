Diamo il benvenuto a Micro Colibrì, il monopattino elettrico più leggero di sempre: il nuovo nato in casa Micro Mobility, piccolo di nome e di fatto, è compatto e maneggevole, ideale per essere utilizzato da chi cerca una soluzione pratica per i brevi spostamenti cittadini. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Il nuovo monopattico elettrico Micro Colibrì è un vero peso piuma

Micro Colibrì viene definito dal produttore come il monopattino elettrico più leggero di sempre: non è difficile credergli visto che pesa solo 9,9 kg ed è pensato per offrire maneggevolezza e portabilità (è ripiegabile), senza dimenticare sicurezza e comfort. Pensato principalmente per i piccoli spostamenti in città, il nuovo monopattino ha un’autonomia di 12 km, con un tempo di ricarica di 2 ore e mezza.

Abbiamo citato la sicurezza: Micro Colibrì dispone di luce frontale e posteriore per viaggiare in tranquillità in qualsiasi condizione di luce, di freno a manopola (come quello di una bicicletta, in modo da risultare intuitivo fin da subito) e di un pratico campanello integrato. Il comfort è assicurato dalle sospensioni anteriori, da una pedana antiscivolo e dalle ruote piene e antiforatura da 200 e 120 mm (rispettivamente anteriore e posteriore).

Dal lato tecnologico Micro Colibrì può contare su un display posizionato sulla leva a pollice (che mostra lo stato della batteria) e del collegamento allo smartphone tramite Bluetooth e app Micro Mobility: grazie a quest’ultima è infatti possibile ottenere informazioni su velocità, distanze, emissioni di anidride carbonica evitate; l’app permette anche di selezionare la modalità di guida tra pedone (6 km/h), Eco (14 km/h), normale (16 km/h) o sport (20 km/h).

Micro Colibrì: prezzo e disponibilità

Il nuovo monopattino elettrico Micro Colibrì è disponibile all’acquisto al prezzo consigliato di 699 euro presso i rivenditori Micro Mobility e online a questo indirizzo.