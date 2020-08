Per la “gioia” di migliaia di studenti (e professori), MediaWorld pensa già al ritorno a scuola di settembre e lancia il volantino Back to School, ricco di offerte sulla tecnologia per studiare, lavorare e non solo. La promozione è valida sia online sia nei negozi sparsi in tutta Italia fino al 30 agosto 2020 compreso: andiamo insieme a scoprire le proposte più interessanti.

Le offerte del volantino Back to School MediaWorld

Il nuovo volantino Back to School di MediaWorld, disponibile come anticipato fino al 30 agosto, include offerte su notebook, PC, tablet e accessori, senza dimenticarsi smartphone, smart TV, console ed elettrodomestici. Ecco le offerte più interessanti, sfruttabili sia online sia in negozio.

Offerte smartphone MediaWorld

Offerte informatica MediaWorld

Offerte smart TV MediaWorld

Altre offerte MediaWorld

Se volete sfogliare il volantino Back to School di MediaWorld potete seguire questo link. Se invece volete scoprire tutte le offerte dell’iniziativa dovete recarvi a questo indirizzo e spulciare tra le varie categorie. Siete riusciti a trovare il prodotto giusto per voi?

Leggi anche: recensione Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G