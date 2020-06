Cybleinc, azienda americana specializzata nel monitoraggio di attività svolte nel Darkweb per fornire assistenza contro hacking e quant’altro, ha scoperto un importante leak di informazioni a carico di LG Electronics che sarebbe stata colpita dal ransomware Maze. Questo, come la maggior parte dei ransomware, ha lo scopo di criptare hard disk e altri supporti fisici chiedendo un riscatto (molto spesso in criptovalute) per riavere indietro i file criptati – una sorta di estorsione digitale in tutto e per tutto.

LG Electronics nelle mani di Maze

Come pubblicato anche dal team che si cela dietro Maze, LG Electronics è stata presa di mira da questo attacco la cui riuscita sarebbe stata confermata dalla pubblicazione di alcuni screenshot in cui è possibile notare la presenza di diversi file firmware relativi a prodotti hardware della compagnia.

Il team di Maze avverte inoltre intimato alle aziende colpite di non provare a recuperare le informazioni senza interpellare il team in quanto dovrebbero sostenere il doppio o il quadruplo delle spese necessarie per avere indietro i file criptati. Come capita spesso, nel caso in cui LG Electronics dovesse rifiutare di collaborare con il team di Maze, potrebbero essere pubblicati ulteriori leak su file proprietari.

Cybleinc consiglia gli utenti di rispettare queste regole per evitare di ritrovarsi in brutte acque: