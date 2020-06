Master & Dynamic e Leica ancora una volta insieme per due nuovi prodotti della gamma “Master & Dynamic for 0.95”: diamo il benvenuto alle cuffie over ear MW65 e alle cuffie true wireless MW07 Plus.

Master & Dynamic e Leica di nuovo insieme: ecco le nuove cuffie MW65 e MW07 Plus

Master & Dynamic e Leica sono due marchi che non hanno grande bisogno di presentazioni, e si sono di nuovo uniti per creare due paia di cuffie piuttosto interessanti. Si tratta del “redesign” delle cuffie over ear MW65 e delle cuffie true wireless MW07 Plus, che avete già avuto modo di ammirare nell’immagine di copertina.

Entrambi i prodotti possono contare su cancellazione attiva del rumore e sulla solita qualità del marchio audio, ma differiscono dalle versioni “originali” per alcuni particolari come la finitura nera opaca, l’uso di alluminio anodizzato e pelle per le MW65 e l’acetato realizzato a mano sulle MW07 con case in acciaio inossidabile, oltre che per i dettagli di colore rosso acceso.

Dal punto di vista hardware e tecnologico nessun cambiamento per entrambi i prodotti: per le true wireless MW07 Plus ci sono sempre Bluetooth 5.0 con aptX, driver da 10 mm e batteria di lunga durata (circa 10 ore con in più le tre ricariche offerte dal case), mentre per le cuffie MW65 troviamo 24 ore di autonomia e le funzionalità offerte da Google Assistant.

Master & Dynamic for 0.95 MW65 e MW07 Plus: ecco i prezzi

I prodotti Master & Dynamic non sono famosi per il prezzo di vendita particolarmente contenuto e risultano di conseguenza adatti solo a un certo tipo di clientela. Le nuove cuffie over ear MW65 e true wireless MW07 Plus nate dalla collaborazione con Leica sono in vendita sul sito ufficiale al prezzo di rispettivamente 499 e 299 euro. Se siete interessati all’acquisto o volete solo saperne di più ecco i link:

