Instagram ha iniziato a testare la possibilità e di appuntare i commenti per un ristretto gruppo di utenti lo scorso maggio con lo scopo di aiutarli a impostare il tono della conversazione preferito bloccando i commenti migliori o positivi nella parte superiore di un thread. La funzionalità è stata testata a sufficienza e ora è disponibile per gli utenti di tutto il mondo.

Instagram ora consente di appuntare commenti nei post

Gli utenti di Instagram ora possono aggiungere fino a tre commenti nella parte superiore del loro post che saranno facilmente distinguibili dalla classica icona di una puntina che verrà visualizzata tra il pulsante Mi piace e il tempo trascorso dalla pubblicazione, inoltre gli autori dei commenti appuntati verranno informati.

Per bloccare un commento in alto è sufficiente scorrere verso sinistra sullo stesso e selezionare l’icona della puntina alla sinistra della barra che si scoprirà con lo swipe.

La possibilità di appuntare commenti su Instagram è simile a quella disponibile su YouTube, dove i creatori evidenziano un commento per far sapere agli altri il tipo di conversazione che sarà preferita.

I commenti appuntati aiuteranno a impostare il tono della conversazione in Instagram evidenziando le risposte positive e facilitando la gestione delle reazioni negative.

La funzionalità per i commenti appuntati è in roll out da ieri. Per verificare se è disponibile sui vostri smartphone potete aggiornare Instagram tramite il Play Store di Google utilizzando il badge sottostante.

Potrebbe interessarti: Sapete che potete usare Messenger Rooms su Facebook e Instagram? Ecco come fare