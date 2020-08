Pare che il team di Facebook abbia dato il via negli Stati Uniti ai test per l’integrazione dei sistemi delle chat di Instagram e Facebook Messenger.

Nelle scorse ore, infatti, sono aumentate le segnalazioni degli utenti sia Android che iOS che hanno notato una schermata di aggiornamento nell’app di Instagram con il messaggio “C’è un nuovo modo per inviare messaggi su Instagram” e un elenco di feature come “un nuovo look colorato per le tue chat”, la possibilità di reagire con emoji o di rispondere con uno swipe e “chatta con gli amici che usano Facebook”.

Come cambia Instagram con l’integrazione con Facebook Messenger

Una volta effettuato l’update, la normale icona del Messaggi Diretti nell’angolo in alto a destra viene sostituita dal logo di Facebook Messenger (come nell’immagine che segue):

Inoltre, le chat sono effettivamente più colorate di prima (i messaggi del mittente cambiano tra il blu e il viola mentre si scorre) anche se per il momento non è ancora possibile inviare messaggi agli utenti di Facebook da Instagram.

Ricordiamo che ormai da tempo il team di Facebook ha confermato di essere al lavoro per unificare le strutture dei sistemi di messaggistica delle varie app del gruppo e questo test è la conferma che si avvicina sempre più il momento in cui il nuovo sistema sarà disponibile per tutti.