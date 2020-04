Huawei continua a spingere sull’acceleratore per quanto riguarda lo sviluppo di prodotti smart afferenti al settore delle cuffie true wireless, smartwatch e non solo. In queste ore Zach Yang, Direttore del reparto Audio e Wearable di Huawei, ha confermato in una intervista che il colosso cinese è pronto a lanciare una nuova gamma di prodotti smart basati sul processore Kirin A1.

Nuovi dispositivi smart con SoC Kirin A1

Questo è lo stesso che ad esempio troviamo all’interno di due prodotti estremamente recenti: Huawei FreeBuds 3 e Huawei Watch GT 2, rispettivamente cuffie true wireless e smartwatch. Yang non nasconde inoltre la volontà di Huawei di puntare al processore per animare anche occhiali smart, smart speaker, collane smart e molto altro.

La strategia di Huawei è quella di aggredire il mercato, come ad esempio quello indiano, con una nuova serie di dispositivi smart da commercializzare anche sotto il marchio HONOR. In questo modo, proprio come avviene anche nel settore degli smartphone, Huawei avrebbe modo di offrire vari dispositivi smart a prezzi differenti, in modo da capitalizzare al massimo la penetrazione nel mercato e quindi incrementare le vendite.

Questa grande lista di prodotti dovrebbe arrivare sul mercato fra il 2020 e il 2021. È ancora piuttosto prematuro cercare di immaginare quali saranno i prodotti, ma siamo certi che nel giro dei prossimi mesi avremo modo di scoprire qualche rumor su di essi in attesa dell’annuncio ufficiale.