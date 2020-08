Dalla Cina arrivano alcune informazioni su un nuovo accessorio che Huawei si sta preparando a lanciare: stiamo parlando di Huawei FreeLace Pro.

Si dovrebbe trattare della variante Pro degli auricolari lanciati dal produttore lo scorso anno (immagine in alto) e che sono stati apprezzati dagli utenti per l’autonomia e la qualità dell’audio che sono in grado di garantire.

Le feature di Huawei FreeLace Pro

Nelle scorse ore su Weibo sono state diffuse le immagini di quella che dovrebbe essere la confezione di vendita di Huawei FreeLace Pro, suggerendo anche un possibile prezzo (ossia 799 yuan, pari al cambio a circa 97 euro).

Stando alle immagini, le nuove cuffie auricolari di Huawei dovrebbero avere ganci per le orecchie che dovrebbero aiutarle a rimanere meglio in posizione rispetto alla versione standard, la funzione HiPair Plug and Connect and Charge, un’autonomia di 24 ore, due microfoni per la soppressione del rumore e il supporto alle chiamate in HD.

HONOR prepara due nuovi smartwatch

Sempre attraverso Weibo, questa volta grazie a ChanganDigital, arrivano delle indiscrezioni su due nuovi smartwatch che HONOR dovrebbe lanciare ad inizio settembre.

Si tratterebbe di un modello economico e uno di fascia alta: il primo con una cornice di forma quadrata e caratteristiche molto simili agli altri orologi di questo produttore mentre il secondo con un design rotondo e feature appositamente studiate per lo sport. Staremo a vedere.