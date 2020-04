Huawei ha lanciato il suo primo smartwatch dedicato ai bambini nel 2016 e negli anni seguenti ha rinnovato l’offerta con altri modelli con funzionalità più moderne e modifiche al design: l’ultimo della serie è Huawei Children’s Watch 3 Pro Super Version.

Annunciato in occasione dell’evento di presentazione della serie Huawei Nova 7, il nuovo smartwatch del produttore cinese sarà disponibile in pre-ordine in Cina dal 13 maggio al prezzo di 988 yuan (pari al cambio a circa 130 euro).

Le caratteristiche di Huawei Children’s Watch 3 Pro Super Version

Tra le caratteristiche di questo device troviamo 1 GB di RAM, 8 GB di memoria integrata, la possibilità di effettuare chiamate video, il supporto 4G (capace di funzionare su 200 reti di operatori in tutto il Mondo), altoparlanti capaci di garantire un audio elevato e di buona qualità, una fotocamera da 5 megapixel, la possibilità per i genitori di installare app per raccontare storie o aiutare ad imparare la lingua.

Huawei Children’s Watch 3 Pro Super Version può anche contare su varie feature dedicate alla sicurezza, come un sistema per individuare la posizione del bimbo (basato su AI, GPS, Beidou, GLONASS, WLAN e accelerometro) e la possibilità di chiedere aiuto se necessario.

Lo smartwatch, infine, sarà disponibile in due colorazioni (rosa e verde).