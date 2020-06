Huami è un brand ancora poco conosciuto nel nostro Paese, malgrado sia estremamente legata allo sviluppo di un prodotto tremendamente popolare in Italia: la serie Mi Band di Xiaomi di cui, quest’oggi, il colosso ha appena svelato la quinta generazione. In queste ore Huami ha ufficialmente annunciato l’evento AI Innovation Conference per il prossimo 15 giugno, dove si ritiene molto probabile l’arrivo del nuovo chip IA per wearable.

Nuovo chip IA in arrivo il 15 giugno

Il modello Huangshan No. 1, presentato nel 2018, dovrebbe essere mandato in pensione da un chip di cui, ancora oggi, non abbiamo informazioni circa il nome ufficiale o le sue caratteristiche. Huang Wang, CEO di Huami, ha più volte sottolineato come la compagnia stia percorrendo un lungo percorso per essere completamente indipendente, e lo sviluppo del chip IA per smartwatch si muove proprio in questa direzione.

Il chip Huangshan No. 1 integra una forte componente IA, ottime performance ed un consumo piuttosto basso di risorse energetiche. Inoltre, grazie alla soluzione quad-core, permette di gestire tutte le informazioni provenienti da sensori ECG, HR e tanti altri. Ci aspettiamo che la nuova generazione di chip si muova nella stessa direzione, con eventualmente alcuni importanti miglioramenti per quanto riguarda la velocità di elaborazione, consumi e tracking dei sensori.

Potrebbe interessarti anche: miglior smartwatch