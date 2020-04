Siamo a casa in quarantena da parecchio ormai. E, forse, mai come in questo periodo, leggere un libro è diventata un’abitudine tanto diffusa. Perciò putacaso non abbiate mai letto un libro della saga di Harry Potter, è forse giunta l’ora di sfogliare qualche pagina digitale o ascoltarne l’audiolibro, o magari di dare un’occhiata alla mostra dedicata.

Come scaricare l’ebook e l’audiolibro gratis di Harry Potter

L’autrice della celebre saga, in collaborazione con le case editrici, ha infatti reso disponibile gratuitamente il primo libro Harry Potter e la Pietra Filosofale. Disponibile sia in formato ebook, sia come audiolibro, il titolo che introduce il maghetto di Hogwarts viene perciò d’aiuto in questo cruciale momento d’emergenza con l’obiettivo di spronare appassionati e non, alla lettura (o all’ascolto), e di conseguenza a restare a casa.

Come indicato sul sito Wizarding World che ne ha dato l’annuncio nelle scorse ore, si tratta di un’iniziativa che avrà seguito in forma diversa nei prossimi giorni. Qui trovate tutti i dettagli della campagna “Bringing Hogwarts to You“.

Per quanto ci riguarda, in lingua italiana potete scaricare l’ebook di Harry Potter e la Pietra Filosofale direttamente da questa pagina, leggibile con l’app Libby per smartphone e tablet Android e iOS. Mentre chi volesse scaricare l’audiolibro, non deve fare altro che cliccare qui.

Download Libby per Android

Download Libby per iOS