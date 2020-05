GTA 5 è gratis su PC. Sì, avete capito bene, il celebre titolo di Rockstar Games è ora disponibile per tutti gratuitamente grazie a Epic Games, ma solo per alcuni giorni. Ecco tutto quello che c’è da sapere per scaricarlo in tempo.

Come scaricare GTA 5 gratis su PC

C’è infatti una data di scadenza entro la quale poter scaricare gratuitamente GTA 5 per PC. E tale scadenza è fissata a giovedì prossimo, il 21 maggio 2020. Una settimana di tempo, dunque, per poter scaricare a costo zero il gioco dal negozio digitale di Epic Games dei creatori di Fortnite.

Un’occasione imperdibile per gli appassionati della decennale saga di casa Rockstar Games, che potete scaricare gratuitamente cliccando sul link in fondo. Nel momento in cui scriviamo, la pagina relativa dell’Epic Games Store non è raggiungibile, a causa dei troppi accessi simultanei avvenuti in queste ultime ore, come confermato dallo stesso produttore sul suo profilo Twitter.

We are currently experiencing high traffic on the Epic Games Store. We are aware that users may be encountering slow loading times, 500 errors, or launcher crashing at this time and we are actively working to scale. We'll provide an update as soon as we can. — Epic Games Store (@EpicGames) May 14, 2020

C’è tuttavia una settimana di tempo e, presumiamo che a breve il traffico diminuisca. Comunque, non appena disponibile, non dimenticatevi di reclamare GTA 5 gratis, perché dal 21 maggio 2020 non sarà più disponibile sul negozio di Epic Games.

Comunque, ecco il link per il download da tenere d’occhio:

Link per scaricare GTA 5 gratis per PC