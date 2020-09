Nel grande universo della action cam GoPro è certamente sinonimo di qualità e altissima affidabilità. Le fotocamere dell’azienda statunitense vengono sfruttate, in alcuni casi anche abusate, in tantissimi tipi diversi di sport e attività sportive come ad esempio il ciclismo ma anche le guide spericolate in mezzo a sentieri poco battuti. In queste ore viene presentato il modello GoPro HERO9 Black che ha l’arduo compito di offrire nuove opportunità ai tanti utenti alla ricerca di un compagno fidato per le avventure di tutti i giorni.

Specifiche e design GoPro HERO9 Black

Con un design ormai iconico ed entrato nella testa di tutti, anche di chi non è avvezzo di questo genere di prodotti, GoPro HERO9 Black si propone come il nuovo punto di riferimento per quanto riguarda la registrazione di video ad altissima risoluzione e con grande stabilità dell’immagine. Infatti, grazie al nuovo sensore, la action cam è in grado di immortale video a risoluzione 5K e scattare foto da 20 MP. I filmati possono fare affidamento sulla stabilizzazione HyperSmooth 3.0 con funzione di allineamento dell’orizzonte integrato nella fotocamera.

Migliora anche il piccolo display posteriore, adesso più ampio e il 30% più luminoso, così come il nuovo pannello frontale. Ci sono interessanti novità anche per quanto riguarda il packaging della confezione, adesso priva di elementi in plastica al cui posto sono stati scelti materiali da viaggio di alta qualità pensati anche per accogliere supporti e accessori vari.

Ci sono novità anche per quanto riguarda il nuovo Mod per obbiettivo Max, dal prezzo di 99,99 euro, che offre all’utente la stabilizzazione video HyperSmooth Max e SuperView Max per acquisire immagini grandangolari fino ad una risoluzione massima pari a 2.7K60.

Scheda tecnica GoPro HERO9 Black

Nuovo sensore immagini;

registrazione video a 5K30, 4K60, 2,7K120, 1440p120, 1080p240 e foto da 20 MP;

nuovo display frontale a colori da 1,4” con anteprima in tempo reale e modalità stato;

touch screen posteriore più ampio da 2,27” con zoom tattile;

30% in più di durata della batteria rispetto a HERO8 Black, con prestazioni migliorate alle basse temperature;

batteria ricaricabile e rimovibile;

HyperSmooth 3.0 e allineamento con l’orizzonte integrato nella fotocamera;

TimeWarp 3.0 con velocità reale e velocità dimezzata;

live streaming a 1080p;

modalità webcam a 1080p;

strumenti avanzati come HindSight, LiveBurst, acquisizione programmata e durata acquisizione;

SuperFoto + video notturno temporizzato HDR;

foto in formato RAW;

obiettivi digitali;

controllo vocale con 14 comandi in 11 lingue e 6 accenti;

3 microfoni con riduzione avanzata del rumore del vento;

audio stereo + RAW;

altoparlante più grande per riproduzione audio migliorata;

copriobiettivo rimovibile;

guide di montaggio pieghevoli integrate;

impermeabile fino a 10 m.

Prezzo e disponibilità GoPro HERO9 Black

GoPro HERO9 Black è disponibile sul sito ufficiale a 479,99 euro o 379,98 euro con abbonamento GoPro di un anno – gli abbonati a GoPro potranno acquistarla a 379,98 euro.

Potrebbe interessarti anche: migliori action cam