Il team di Google pare abbia in progetto di lanciare un nuovo dispositivo dedicato agli appassionati di smart home: ci riferiamo ad uno smart speaker della serie Nest.

Stando a quanto riportato da 9to5Google, il device in questione dovrebbe avere nome in codice “Prince” e vantare un design “senza pretese” e familiare, ossia con un linguaggio di progettazione basato su quello di altri dispositivi come Nest Mini o Nest Hub.

Cosa sappiamo di Google Prince

Pare che Prince non possa contare su un display, ricordando così uno smart speaker come Sonos One e dovrebbe vantare altoparlanti più grandi rispetto all’originale Google Home, garantendo agli utenti una qualità audio più elevata ed un’esperienza decisamente migliore e più coinvolgente.

Dal punto di vista software, il nuovo smart speaker potrà senza dubbio contare sull’integrazione con l’assistente del colosso di Mountain View e, pertanto, su tutte le feature collegate a tale soluzione.

Al momento non vi sono informazioni su quello che potrebbe essere il nome ufficiale di tale device né sulla possibile data di lancio ma con riguardo quest’ultimo aspetto è probabile che bisognerà attendere almeno l’autunno.

Il prezzo, infine, dovrebbe collocarsi a metà strada tra quello di Google Home originale e quello della variante Max. Staremo a vedere.