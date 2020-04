Il team di Google ha annunciato di avere dato il via ad un nuovo aggiornamento dell’interfaccia per condividere file da Google Drive, Documenti, Fogli, Presentazioni e Moduli sul Web.

A dire del colosso di Mountain View, queste modifiche renderanno più semplice la condivisione di file solo con persone specifiche senza espandere l’accesso oltre ciò che è necessario.

La condivisione dei file è molto importante per chi lavora in gruppo ed in questo momento particolare in cui, a causa della pandemia di Coronavirus, è sempre più diffuso lo smart working, tale aspetto diventa ancora più fondamentale.

La condivisione con Google Drive sul Web migliora

Semplificando la condivisione di file con persone specifiche, il team di Google spera di riuscire a migliorare la collaborazione e ridurre allo stesso tempo il rischio di accesso da parte di utenti indesiderati.

Tra le novità principali di questa interfaccia troviamo la finestra di dialogo di condivisione che evidenzia le attività essenziali dell’utente (come la condivisione di un file, la modifica delle autorizzazioni e la visualizzazione dell’accesso ai file), un pulsante “Copia link” per rendere più semplice ottenere il collegamento e la visualizzazione di chi ha attualmente accesso all’elemento.

Questa nuova interfaccia è già in fase di rilascio e dovrebbe essere disponibile per tutti gli utenti nel giro di un paio di settimane.