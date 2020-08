Google sta regalando tre mesi di abbonamento Stadia Pro ai possessori di dispositivi Chromebook, sfruttabili a quanto pare anche da coloro che lo hanno già sottoscritto. Ecco come funziona e come eventualmente aderire, anche se vi anticipiamo subito che l’offerta non sembra essere attiva in Italia.

Google Stadia Pro in regalo per gli utenti Chromebook

Google Stadia Pro è un abbonamento che permette, al costo di 9,99 euro al mese, di avere accesso a diversi giochi sul servizio di streaming: al momento il catalogo include 22 titoli, tra cui GRID, PlayerUnknown’s Battlegrounds, Metro 2033 Redux e Destiny 2: The Collection, ma nel corso dei mesi ne saranno aggiunti altri. Gli abbonati hanno anche accesso ad altri vantaggi, come lo streaming 4K HDR e l’audio 5.1.

Tre mesi di Google Stadia Pro vengono offerti in regalo agli utenti possessori di un dispositivo Google Chromebook almeno del giugno 2017, ma purtroppo la promozione riguarda Stati Uniti, Canada, Regno Unito, Germania e Francia. Il codice messo a disposizione può essere sfruttato fino al 14 gennaio 2021 ed è disponibile anche per chi risulta già abbonato a Stadia Pro.

Come riscattare i 3 mesi gratis di Google Stadia Pro

Se ci seguite da uno dei suddetti Paesi, o magari avete acquistato un Chromebook all’estero (non sappiamo se sia sufficiente, ma tanto vale provare), potete riscattare il vostro codice gratuito direttamente dal device a questo indirizzo, e quindi inserirlo dopo aver risposto “Sì” all’interno del campo “Disponi di un Pro Pass” a questa pagina. Ricordatevi che avrete accesso ai giochi solo durante i mesi dell’abbonamento.

Potrebbe interessarti: migliori Chromebook agosto 2020