La pubblicità sul web è da tempo sotto la lente d’ingrandimento per via di come vengono gestite le informazioni personali raccolte per offrire pubblicità sempre più mirate e personalizzate. Se molti utenti da ormai diverso tempo utilizzano sistemi in grado di bloccare il caricamento della pubblicità sul web (e su mobile) tramite l’installazione di estensioni e applicazioni, Google offre ai suoi utenti la possibilità di conoscere alcune informazioni in più tramite l’installazione di una nuova estensione.

Quanti ads vengono caricati da un sito web

Ads Transparency Spotlight è l’estensione per Google Chrome che ha come obbiettivo quello di permettere agli utenti di scoprire il numero degli ads caricati su una pagina web, quali informazioni personali (dati demografici, interessi, posizione geografica, eccetera) vengono raccolte e tanto altro.

Secondo le informazioni pubblicate dal team di sviluppo come descrizione dell’estensione, “La nostra nuova estensione Ads Transparency Spotlight (Alpha) per Chrome fa parte della nostra iniziativa in corso per offrire alle persone maggiore visibilità sui dati utilizzati per personalizzare gli annunci e un maggiore controllo su tali dati”.

Al momento l’estensione è in grado di offrire informazioni solo delle pubblicità provenienti dal circuito Google che hanno implementato le specifiche Ad Disclosure Schema, con la speranza che in futuro verrà abbracciato anche da altri inserzionisti.

Qui in Italia l’estensione non permette di scoprire il numero delle pubblicità attive sulla pagina web visitata, ma offre un collegamento rapido a tutte le aziende che pubblicano ads su di essa. Gli utenti possono cliccare sul tasto “view” relativo alle policy della privacy per scoprire come ogni azienda tratta le informazioni personali raccolte.

Se siete curiosi di scoprire quanta pubblicità viene caricata da un sito e come vengono trattate le informazioni personali raccolte (con le dovute differenze dovute alle diverse legislazioni fra l’UE e gli USA), potete scaricare l’estensione Ads Transparency Spotlight tramite questo link del Chrome Web Store.