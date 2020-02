Microsoft ha annunciato quali saranno i giochi gratuiti per Xbox One e Xbox 360 che saranno disponibili per il mese di marzo 2020 tramite il servizio Xbox Games With Gold.

I membri di Xbox Live Gold avranno accesso esclusivo a questi giochi per un periodo di tempo limitato come parte di Games with Gold.

Giochi gratuiti di marzo per Xbox One e Xbox 360

I giochi gratuiti di marzo per Xbox 360 e Xbox One (tramite retrocompatibilità) sono i seguenti:

Batman: The Enemy Within – The Complete Season: disponibile dall’1 al 31 marzo su Xbox One

Shantae: Half-Genie Hero: disponibile dal 16 marzo al 15 aprile su Xbox One

Castlevania: Lords of Shadow 2: disponibile dall’1 al 15 marzo su Xbox One e Xbox 360

Sonic Generations: disponibile dal 16 al 31 marzo su Xbox One e Xbox 360

Batman: The Enemy Within – The Complete Season offre gratis tutti e cinque gli episodi della seconda stagione nella quale Batman, ovvero Bruce Wayne, dovrà salvare Gotham City dal ritorno dell’Enigmista.

Shantae: Half-Genie Hero è un platform 2D dalla grafica particolarmente accattivante dove la protagonista può usare i suoi capelli come una frusta per attaccare i nemici e sconfiggere Risky Boots e trasformarsi con la danza del ventre per sfruttare abilità uniche.

Castlevania: Lords of Shadow 2 è un action adventure di tipo open-world in cui dovrete aiutare Dracula a tornare nel suo famoso castello per riconquistare i suoi vecchi poteri per sconfiggere Satana.

Sonic Generations è un gioco di azione che vede la mascotte di SEGA lanciata indietro nel tempo da un misterioso nuovo potere. Il titolo offre la possibilità di interagire con alcuni personaggi molto familiari del passato tra i quali una versione più giovane di se stesso.