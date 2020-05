Garmin MARQ Captain: American Magic Edition è il nuovo “tool watch” del marchio, creato per celebrare una passione autentica per la nautica, e in particolare la vela. Come avrete intuito già dal nome, Garmin lo ha realizzato in collaborazione con l’omonimo team statunitense American Magic ed è un omaggio all’America’s Cup.

Caratteristiche tecniche e design di Garmin MARQ Captain: American Magic Edition

L’iconica serie di tool watch Garmin MARQ si arricchisce di un nuovo modello: in arrivo in Italia Garmin MARQ Captain: American Magic Edition, dedicato a tutti gli appassionati del mare, della vela e dei match race dell’America’s Cup. Non solo questo però, perché si tratta anche di un accessorio adatto a ogni occasione, soprattutto grazie alle sue doti tecnologiche.

Lo smartwatch si presenta con una preziosa carrure in titanio grado 2 con finitura satinata e una cassa da 46 mm con viti torx micrometriche ad alta resistenza. I pulsanti a barilotto in titanio satinato dispongono di valvole di non ritorno per prevenire l’ingresso di bolle d’aria. Il display è da 1,3 pollici, offre una risoluzione di 240 x 240 pixel ed è protetto da una lente in vetro zaffiro bombato: grazie alla tecnologia antiriflesso può essere visto in qualsiasi condizione.

La batteria offre fino a 12 giorni di autonomia in modalità smartwatch, 28 ore in modalità GPS, fino a 9 ore con GPS e Musica attiva e fino a 48 ore in modalità UltraTrac.

Il cinturino in silicone ha colori a contrasto: Blue Navy per il cinturino e rosso per il passante, come i colori ufficiali del team American Magic (il cui nome è inciso sulla lunetta in titanio e rivestita in ceramica a specchio).

Funzionalità di Garmin MARQ Captain: American Magic Edition

Garmin MARQ Captain: American Magic Edition può offrire un’esperienza di navigazione completa grazie alla compatibilità con le mappe nautiche BlueChart g3, alla connettività GPS/GLONASS/Galileo, alle funzioni meteorologiche (con avvisi di tempesta, condizioni dei porti e così via) e al network di strumentazione di bordo Garmin (con gestione del pilota automatico, controllo del sistema multimediale, visualizzazione dei dati NMEA 2000 e non solo).

Il tool watch mette inoltre a disposizione tre diversi piani di allenamento creati appositamente dagli istruttori e dai preparatori atletici del team americano; non mancano poi le app specifiche preinstallate, come ad esempio Grind onshore e offshore per il monitoraggio sia in barca sia in palestra, così come le varie funzioni per il controllo delle attività quotidiane (contapassi, piani di scale, rilevazione frequenza cardiaca, pulsossimetro per il controllo del livello di saturazione di ossigeno nel sangue e altro ancora).

Presenti ovviamente Bluetooth, notifiche smart associate allo smartphone, Garmin Pay e app musicali come Spotify e Deezer. A bordo due esclusivi quadranti dedicati alla vela e personalizzati American Magic: uno in stile analogico con il “T-Minus”, il countdown al via della sfida di Auckland del 2021, e uno digitale con il profilo della DEFIANT, monoscafo classe AC75 che sarà usato nella prossima competizione.

Garmin MARQ Captain: American Magic Edition: prezzo e uscita in Italia

Il nuovo smartwatch Garmin MARQ Captain: American Magic Edition sarà disponibile all’acquisto in Italia entro fine mese presso i rivenditori autorizzati e sul sito ufficiale al prezzo consigliato di 1750 euro.

