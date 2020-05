La “Fase 2” voluta dal Governo italiano e partita ufficialmente lo scorso 4 maggio, ci sta piano piano riportando alla normalità di un tempo, nonostante resti ancora assolutamente necessario rispettare le norme di sicurezza e il distanziamento sociale. Il Coronavirus è lontano dall’essere ancora sconfitto, ma forse un particolare smartwatch potrebbe rendere più semplice la sua individuazione in futuro.

Individuare il Coronavirus con un wearable

Questo, chiamato Fresh Air e mostrato in uno studio pubblicato su Environmental Science & Technology Letters, è stato realizzato dalla professoressa Krystal Pollitt della Yale School of Public Health. Il dispositivo ha l’aspetto di un comune smartwatch ma integra un particolare campionatore d’aria come quadrante in grado di rilevare eventuali inquinanti presenti nell’aria circostante.

Inizialmente Fresh Air è stato sviluppato per individuare una serie ben precisa di agenti inquinanti come pirene, biossido di azoto e tanto altro, ma la professoressa Pollit è convinta che il wearable possa essere modificato per individuare piccoli patogeni presenti nell’aria come il Coronavirus.

Attualmente la professoressa sta collaborando con altri esperti del settore per cercare di valutare se effettivamente Fresh Air possa essere modificato per tracciare il virus. Allo stato attuale il piccolo wearable non è stato realizzato per svolgere questo compito, ma magari in futuro si riuscirà a modificarlo per rendere ancora più immediata la rivelazione del virus nell’aria circostante.

Un altro risvolto potrebbe anche essere la volontà di qualche aziende hi-tech di acquisire la tecnologia alla base di Fresh Air per realizzare un sensore simile ed in grado di mostrare a schermo la qualità dell’aria. La grande presenza di numerosi sensori integrati nei dispositivi wearable sono infatti una delle cause delle sempre maggiori le vendite degli smartwatch, il che darebbe modo da milioni e milioni di utenti di possedere un dispositivo realmente in grado di proteggere la salute.